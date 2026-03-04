Man dangerous stunts with group of snakes video: పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన కొంత మంది మాత్రం మానుకొవడం లేదు. పాములు కన్పించగానే చాలా మంది స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది వాటిని దూరంగా పారిపోతారు. మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పొరు. రాత్రిపూట చీకట్లో తాడు చూసి పాము అని అనుకొనేవారు చాలా మంది ఉంటారు. ఇలాంటి వారిని మనం రోజు చూస్తుంటాం. కానీ ఇటీవల పాములు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్ చేయడంతో ఎలాగైన ఫెమస్ అవ్వాలని వాటితో వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తున్నారు. కొన్నిసందర్భాలలో తమ ప్రాణాలు సైతం రిస్క్ లో వేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలోని వ్యక్తిని పాములను పట్టుకొవడం హబీనో కానీ అతను కుప్పల కొద్ది పాముల్ని పట్టుకున్నాడు. వాటితో డెంజరస్ స్టంటులకు దిగాడు.
అంతే కాకుండా కుప్పల కొద్ది పాములను పట్టుకుని పొలాల గట్టున ఉన్న రోడ్లు మధ్యలో వాటిని వదిలిపెట్టాడు. అవేమో కోపంతో బుసలు కొడుతూ హల్ చల్ చేశాయి. పలు మార్లు అతడ్ని కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించాయి. అతను మాత్రం భయపడకుండా వాటితో నువ్వెంత అన్నట్లు కాలితో వాటిని మరింతగా రెచ్చగొట్టాడు.
అవి మూకుమ్మడిగాఅతనిపై కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించాయి. ఈ స్టంట్ లను కూడా అతను వీడియో తీయించుకున్నాడు.ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. ఏంట్రా ఇధి అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి కానీ.. స్టంట్ లు ఏంటనిన బిత్తరపోతున్నారు.
పొరపాటున అది కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని అతడ్ని తిట్టిపోస్తున్నారు. చాలా వరకు పాములు విషపూరితంగానే ఉంటాయి. వీటి విషం నాడీవ్యవస్థ, మెదడుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందుకు నిపుణులు సైతం వీటితో అలర్ట్ గా ఉండాలంటారు.