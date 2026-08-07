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Snake Video: ఇదేందిరా సామి.. మెడలో పామును వేసుకుని డెంజరస్ స్టంట్స్‌లు.. వీడియో వైరల్..

Man stunts with snake video: పామును మెడలో వేసుకుని అక్కడున్న వారితో ఫోటోలు, వీడియో తీయించుకుంటున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:03 PM IST
Snake Video: ఇదేందిరా సామి.. మెడలో పామును వేసుకుని డెంజరస్ స్టంట్స్‌లు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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