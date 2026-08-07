Man stunts with cobra video: కొంత మంది పాములతో ఇటీవల తమ ప్రాణాలకు తెగించి వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు చాలా మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే భయంతో పారిపోయేవారు. కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం వారి తీరు పూర్తిగా మారింది. పాములతో చెడుగుడు ఆడుతున్నారు. పొరపాటున పాము కాటు వేస్తే దాన్ని రివర్స్ లో కాటు వేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా దాన్ని పట్టుకుని డాక్టర్ల దగ్గరకు వెళ్తున్నారు. ఇతర సీజన్ లలో కంటే వర్షాకాలంలో పాముల సంచారం జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది నెటిజన్లు ఎక్కడ పాములు కన్పించిన వెంటనే రీల్స్, వీడియోలు రికార్డు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక రైతు పొలం పనుల్లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇంతలో అతగాడికి ఒక కోబ్రా కన్పించింది. వెంటనే దాన్ని పట్టుకుని శివుడిలా ఫీలయ్యి అతగాడి మెడలో వేసుకున్నాడు. అక్కడున్న వారు చెబుతున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గలేదు.
అతని పైత్యంను ఫోటోలు, వీడియోలు తీయాలని అక్కడి వారికి తన ఫోన్ కూడా ఇచ్చాడు. ఈ క్రమంలో చుట్టుపక్కల వారు పామును చూసి భయపడుతూనే అది ఎక్కడ కాటు వేస్తుందో అని వీడియో, ఫోటోలు తీశాడు. అది పదే పదే అతనిపై కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. అయిన కూడా అతను మాత్రం భయపడకుండా డెరింగ్ చేసి కోబ్రాను పట్టుకున్నాడు.
బుసలు కొడుతున్న, కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించిన దాన్ని డైవర్ట్ చేస్తున్నాడు. మొత్తంగా కోబ్రాతో ఒక రెంజ్ తో స్టంట్ లు చేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అది కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పిచ్చి పనులే మానుకోవాలని సెటైర్లు వేస్తున్నారు.