  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: వామ్మో.. ఏంగుండెరా వాడిదీ.. పడగ విప్పిన కోడెనాగుతో డెంజర్ స్టంట్‌లు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake Video: వామ్మో.. ఏంగుండెరా వాడిదీ.. పడగ విప్పిన కోడెనాగుతో డెంజర్ స్టంట్‌లు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Man stunts with Cobra Snake video: పాముతో డెంజర్  స్టంట్ లకు దిగాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఏంగుండెరా వాడిది అంటూ  షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:49 PM IST
  • పామును ఆకాశంలో ఎత్తేసిన స్నేక్ క్యాచర్..
  • వీడియో వైరల్..

Man dangerous stunts with Venomous snake video: చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే అక్కడి నుంచి కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతారు. మరోసారి అక్కడకు అస్సలు పోరు. కొంత మంది పాములు  కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు. పాము కాటు వేయకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు.

చాలా వరకు అడవులు, దట్టమైన చెట్లు, పొలాలు, ఎలుకలుఎక్కడ ఉంటే పాములు అక్కడ కాళ్లకు బలపం కట్టుకుని వస్తాయంటారు. అందుకు జాగ్రత్తలు పాటించాలంటారు. ప్రస్తుతంవైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక స్నేక్ క్యాచర్ పామును పట్టుకున్నాడు.అంతేకాకుండా.. అతను పాముతో డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగాడు.

దాన్ని ఉత్తచేతులతో పట్టుకుని ఆకాశంలో ఎత్తేశాడు.మరీ అతడి కంట్రోల్ లోకి వెళ్లిపోయిందో ఏంటో కానీ.. అతను ఎలా చేస్తే అలామూవ్ అవుతుంది. మొత్తంగా నాగు పాము తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే.. పాము ఎంత డెంజర్ గా ఉందంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Read more: Snake Video: అరెవావ్.. ముంగీసకు భలే మస్కా కొట్టిందిగా.. పాము టాలెంట్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

పొరపాటున అది కాటేస్తే గాల్లో ప్రాణాలు పోవడం పక్కా.. అంటూ నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు. పాములకు హనీ తలపెట్టకూడదు. అలాగని ఇలా తమ ప్రాణాలు రిస్క్ లో వేసుకునే పనులు చేయోద్దని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake Bitecobra snakeking cobra snake

