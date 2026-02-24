Video Viral: ఎవడు మమ్మీ వీడు.. పామును పట్టుకుని కసితీరా ముద్దులు.!. రెప్పపాటులో ఏంజరిగిందంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Man dies after risky snake stunt in navapur Mumbai: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల కొంత మంది ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. కొంత మంది క్రూర జంతువులు, జలపాతాలు, ఎత్తైన కొండల దగ్గరకు వెళ్లి రీల్స్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా తమ ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెట్టి మరీ రీల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో వారి ప్రాణాలు కూడా కొన్నిసార్లు పొయిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా పాములకు ఇటీవల నెట్టింట బాగా వైరల్ అవుతున్నాయని ఒకప్పుడు పాములంటే భయపడిన వారు కూడా ఇప్పుడు ఫోన్ లు తీసుకుని కోబ్రాల వీడియోలను రికార్డు చేస్తున్నారు.
ఆ తర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రంమలో దాన్ని ముద్దులు పెట్టుకొవడం, మెడలో వేసుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో ఇటీవల కొంత మంది పాము కాటుకు గురయ్యారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ముంబైలోని విరార్ వెస్ట్లోని నవాపూర్లో రాజు చందు బరాద్ అనే 40 ఏళ్ల వ్యక్తి పామును పట్టుకున్నాడు. దాన్ని ఆతర్వాత మెడలో వేసుకుని స్టంట్ లకు దిగాడు. అందరి ముందు హీరోలా ఫోజులకు దిగాడు. అంతటితో ఆగకుండా దానికి ముద్దులు కూడా పెట్టాడు. అతగాడు తాగిన మైకంలో ఉన్నట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు.
ఇంతలోపాము అతని చెయి నుంచి విడిపించుని పలు మార్లు కాటు వేసింది. ఈ ఘటనతో అతను రెప్పపాటులో కుప్పకూలీ పోయాడు. పాము చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. అక్కడివారు అతడ్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కానీ అప్పటికే అతను చనిపోయినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. మొత్తంగా కాపాడిన పాముతో డెంజర్ స్టంట్ లు చేసి దానిచేతిలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. నెటిజన్లు పోయేకాలం వస్తే ఇలానే చేస్తారు అంటూ తాగుబోతును తిట్టిపోస్తున్నారు.