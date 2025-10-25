Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ముక్కుతో అంత గానం బీర్ ఎలా తాగావ్ బ్రో.. వీడియో వైరల్..

Man drinks glass of beer through nose video: సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయిపోవాలని రకారకాల స్టంట్ లకు దిగుతుంటారు. అసలు కొన్నిసార్లు డెంజర్ గా స్టంట్ లు కూడా చేస్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. అయితే చాలా మంది తప్పతాగి ఇష్టమున్నట్లు ప్రవర్తిస్తారు. రోడ్ల మీద బైక్ ల మీద, కార్లలో వెళ్తు రచ్చ రంబోలా చేస్తుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు వీరు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లలో దొరికిపోతుంటారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి కూడా తప్పతాగి ఫన్నీగా ప్రవర్తించాడు. కానీ అతను నోటితో కాకుండా.. ముక్కుతో తాగి అందరికి షాక్ కు గురిచేశాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక గ్లాసు నిండా బీర్ ను తీసుకున్నాడు. అతను దాన్ని నోటితో కాకుండా.. ముక్కుతో తాగాడు. ఏమాత్రం గ్యాప్ ఇవ్వకుండా గట గట తాగేశాడు.
ఇతని నిర్వాకంను అక్కడున్న వారు వీడియో కూడా తీశారు. మొత్తంగా అతను నోటితోనే కాకుండా ముక్కుతో కూడా బీర్ తాగి అందరిని షాక్ కు గురిచేశారు. ముక్కుతో తాగడం చూసి అక్కడి వారు నోరెళ్లబెట్టారు.
మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు ఏంట్రా అంటూ మరికొంత మంది లేని రిస్క్ లు అవసరమా..?.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.