/Video Viral: అయ్యయ్యో.. ఐస్ క్రీమ్ తినాలన్న కోరిక ఎంత పనిచేసింది.!. ఏకంగా బాల్కనీ నుంచి.. వీడియో వైరల్..

Man falls from balcony in Uttar Pradesh: కొన్నిసార్లు మనం అజాగ్రత్తగా చేసే మన పనులే మనల్ని రిస్క్ లోకి నెట్టేస్తాయి. కొంత మంది చాలా బద్దకంతో ఉంటారు. అసలు తమ సొంత పనులు చేయడానికి కూడా అయిష్టంగా ఉంటారు. తినడం, వారి పనులు వాళ్లు చేసుకొవడం కూడా వీరికి చాలా బరువు. ఇంకా నాలుగు అడుగులు వేయాలంటే ఏదో యుద్దం చేసినట్లు ఫీల్ అవుతారు. ఈ బద్దకం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు ఎక్కడికక్కడ పేరుకునిపోతుంది.
💀| Man falls from balcony after chasing ice ream from vendor
He is stable after treatment pic.twitter.com/QMW7rBA34i
— The Whatup (@TheWhatup) June 26, 2026
కనీసం నడవడానికి కూడా చాలా మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఒక వ్యక్తి బద్దకంతో అతను చేసి పని కాస్త రిస్క్ లోకి నెట్టింది. ఏకంగా బాల్కనీ నుంచి కింద పడి తీవ్రగాయాల పాలయ్యాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
వివరాల్లోకి వెళ్లే..
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సోన్భద్రలోని రేణుకూట్ ప్రాంతంలో స్థానికంగా ఉండే ఒక వ్యక్తి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాడు. అతను బాల్కనీ నుంచి చూడగా ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో అతడ్ని పిలిచి ఐస్ క్రీమ్ కావాలని కోరాడు.అతను బాల్కనీలో అంచుల మీద నిలబడి ఐస్ క్రీమ్ ను తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో అతను తన అధిక బరువు, బాణ పొట్ట కారణంగా బ్యాలెన్స్ అవుటై ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి ఢమాల్ అని కింద పడ్డాడు.
పాపాం అతని బద్దకం, ఐస్ క్రీమ్ తినాలన్న ఆశతో అతను చేసిన పని కాస్త అతడ్ని రిస్క్ లోకి నెట్టింది. అతను ఫస్ట్ ప్లోర్ నుంచి కింద పడగానే వెంటనే అతని ఇంట్లో వారికి ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే వ్యక్తి అలర్ట్ చేశాడు. వెంటనే కింద పడ్డ వ్యక్తిని పైకి లేపారు. అప్పటికి అతని కాళ్లు,చేతులకు కొన్ని గాయాలు అయ్యాయి. అతడ్ని లేపి దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు.
చిన్నపాటి చికిత్సల్ని వైద్యులు అందించారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అతడి సిట్యువేషన్ చూసి జాలీ పడుతుండగా మరికొంత మంది మాత్రం అతిగా బద్దకం పనికిరాదంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
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