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Video Viral: అయ్యయ్యో.. ఐస్ క్రీమ్ తినాలన్న కోరిక ఎంత పనిచేసింది.!. ఏకంగా బాల్కనీ నుంచి.. వీడియో వైరల్..

UP Man falls from balcony: బాల్కనీ నుంచి ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే వ్యక్తిని పిలిచాడు. అతను రాగానే బద్దకంతో కిందకు ఎవరు దిగాలని పిట్ట గోడ నుంచి తీసుకొవాలని ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో అనుకొని ఘటన చోటుచేసుకుంది. యూపీలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:34 PM IST
Video Viral: అయ్యయ్యో.. ఐస్ క్రీమ్ తినాలన్న కోరిక ఎంత పనిచేసింది.!. ఏకంగా బాల్కనీ నుంచి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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