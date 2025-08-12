English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Crocodile Video: వీడు మామూలోడు కాదు.. ఏకంగా నోటితో మొసలికి మాంసం తినిపించేశాడు.. వీడియో వైరల్..

Crocodile Viral Video: ఓ యువకుడు మొసలికి తన నోటితో మాంసం ముక్కను పెట్టిన ఘటన ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. చాలామంది ఈ వీడియో చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 05:17 PM IST

Crocodile Viral Video Watch Now: మొసళ్లను భారతీయులు నీటికి రారాజుగా పిలుస్తారు. ఇవి నీటిలో ఉన్నంత వరకు ఎంతో  శక్తివంతంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వందేనుగుల బలాన్ని కలిగి ఉంటాయని అందరూ భావిస్తున్నారు. అందుకే నీటిలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది వాటి జోలికి వెళ్లేందుకు అంతగా ఇష్టపడరు. నీటి నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలామంది వాటితో ఆడేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపరు. ఎందుకంటే ఇవి నీటిలో ఉన్న ప్రమాదమే, నేలపై ఉన్న ప్రమాదమే. కొన్ని మొసళ్ళు దాదాపు 100 కిలోల బరువు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయట. ఇవి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా భావిస్తారు. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన మొసళ్లతో ఓ యువకుడు సాహసోపేతమైన చర్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

సాధారణంగా పెంచుకుంటున్న మొసళ్లకు చాలామంది మాంసాన్ని వారి చేతులతో పెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో యువకుడు దీనికి భిన్నంగా చేశాడు. ఏకంగా ఆ యువకుడు మొసలికి మాంసాన్ని తన నోటితో పెట్టాడు. ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువకుడు మొసలికి ఆహారం పెట్టేందుకు ఒక చెరువులోకి దిగాడు. అయితే అతడితో పాటు ఒక మాంసం ముక్కను నోటిలో పెట్టుకుని అందులోకి దిగాడు. అతన్ని చూసి మొసలి దూరం నుంచి తన దగ్గరికి వచ్చేసింది..

ఆ మొసలి రాగానే అతడు తన నోట్లో ఉన్న మాంసం ముక్కను అటు.. ఇటు.. ఆడించే ప్రయత్నం చేశాడు. అలాగే మొసలి దగ్గరికి వస్తున్న కొద్ది ఆ యువకుడు వెనకకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇలా కొద్దిసేపు ఆ మొసలితో ఆడుకొని చివరకు తన నోట్లో ఉన్న ముక్కను మొసలి నోట్లోకి విసిరేశాడు.. విసిరేసిన కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ యువకుడు మొసలిని పట్టుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. మొసలితో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కారణంగా అతడిని ఏమీ చేయలేకపోయిందని తెలుస్తోంది. లేదంటే ప్రాణాలతో వదిలేది కాదని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అంటున్నారు.

ఇక ఈ వీడియోను  'డామ్ నేచర్ యు స్కేరీ' అనే X హ్యాండిల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా ఈ వీడియోను వీక్షించగా మరికొంతమంది ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు. చాలామంది ఈ వీడియోపై భిన్నభిప్రాయాలు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. "ముసల్లు చాలా ప్రమాదకరమైనవని.. వాటితో ఆడుకోవడం పిచ్చి పని" అని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే "అబ్బాయిలకు బుర్రే లేదు.. ఇలా మొసళ్లతో ఆడుకుంటున్నారు" అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు..

