King Cobra Viral Video Watch: గత కొద్ది రోజుల నుంచి అడవుల్లో నీటి కొరత విపరీతంగా తగ్గుతూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా వనరులు కూడా తగ్గి జంతువులకు ఆహారం దొరకకుండా పోతుంది. ముఖ్యంగా కొన్నిచోట్ల జంతువులు విపరీతంగా మరణిస్తున్నాయి. అలాగే మరికొన్నిచోట్ల జంతువులు బయటికి వచ్చి.. జనావాసాల మధ్య తిరుగుతూ.. అక్కడ ఇక్కడ లభించే ఆహారాలు నీటిని తీసుకుంటూ ఉంటున్నాయి. ఇలా ఇప్పటివరకు చాలా జంతువులు జనాభాసాల మధ్య రోడ్లపై కనిపించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎక్కువగా అడవి జింకలతో పాటు అప్పుడప్పుడు రోడ్లపై పాములు కూడా సంచారం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయాల్లోనే కొంతమంది వాటికి ఆహారంతో పాటు నీటిని అందిస్తున్నారు. అయితే, తాజాగా కూడా కొంతమంది అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కి నీటిని తాగిస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సాధారణంగా కొన్ని నాగుపాములు, ఇతర జీవులు అడవుల్లో ఆహార కొరత తగ్గడం కారణంగా జనావాసాల్లో విపరీతంగా సంచారం చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవలే ఒకరి పొలంలోకి సంచారం చేసిన రెండు నాగు పాములు దప్పికతో ఉన్నాయని గమనించి.. అక్కడే ఉన్న కొంతమంది రైతులు ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో నీటిని తాగించారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా పాములు ఎంతో ప్రమాదకరమైన అని తెలిసినప్పటికీ.. అక్కడి రైతులు పాములకు నీటిని తాగించారు.
వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియోలో రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములు నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా వాటి వెనకాలోనే ఒక వ్యక్తి నీటి ప్లాస్టిక్ బాటిల్ను పట్టుకొని ఉండడం గమనించవచ్చు. అయితే, ఇలా పట్టుకొని ఉండగానే ఆ నాగుపాము నోటిని చేర్చడం కూడా చూడొచ్చు. నోటిని చాస్తూ ఉండడం వల్ల అక్కడే బాటిల్ పట్టుకొని ఉన్న యువకుడు నోట్లో నీటిని పోయడం గమనించవచ్చు. నోట్లో నీటిని పోస్టు అలాగే ఉండిపోయాడు. ఆ పాము కూడా ఎంతో చక్కగా ఆ నీటిని తాగేసింది. ఇలా చాలాసేపు రెండు పాములకు నీటిని పట్టించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
