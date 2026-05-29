/Cobra Video: కింగ్ కోబ్రాకు నోటితో నీరు తాగించిన యువకుడు.. వీడియో వైరల్!

Man Feeding Water To King Cobra Video Watch: సోషల్ మీడియా వేదికగా నిత్యం అనేక రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలతో కూడిన వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులతో పాటు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆజాగా అలాంటి కోవాకు చెందిన ఆశ్చర్యం కలిగించే ఒక దృశ్యం ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్చల్ చేస్తోంది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన.. ఓకే ఒక కాటుతో ఏనుగును సైతం చంపేయగల సామర్థ్యం కలిగిన కింగ్ కోబ్రా పాముకు, ఒక వ్యక్తి ఏకంగా తన నోటితో నీటిని తాగించాడు.. ఈ షాకింగ్ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు..
సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే.. భయంతో ఆమడ దూరం పారిపోయే రోజులివి.. అలాంటిది ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన విష సర్పంగా పేరుగాంచిన కింగ్ కోబ్రా ఎదురుగా ఉంటే ఎవరైనా ప్రాణభయంతో వనికి పోవాల్సిందే.. కానీ ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి మాత్రం ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని సాహసం చేసేసాడు.. ఎండ తీవ్రతకు తీవ్ర దాహంతో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ పామును చూసి అతను జాలిపడ్డాడో ఏమో తెలియదు కానీ.. వినూత్నంగా సహాయం చేయాలనుకున్నాడు..
సదర్ వ్యక్తి ముందుగా తన నోట్లోకి.. నీటిని నింపుకున్నాడు.. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా కింగ్ కోబ్రా ముందుకు వెళ్లి.. తన ముఖాన్ని ఆ పాము నోటికి అత్యంత సమీపంలోకి తీసుకెళ్లాడు.. ఆపై తన నోటిలో ఉన్న నీటిని పాము నోటికి ధారగా వదులుతుండగా.. ఆ పాము ఎంతో సాధు జంతువుల ప్రశాంతంగా ఆ నీటిని తాగడం ఈ వీడియోలో మీరు స్పష్టంగా చూడవచ్చు.. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో పాము ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆ నీటిని తాగడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతూ వస్తున్నారు..
ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని అక్కడున్నవారు వీడియో తీసి ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు ఎక్స్ వంటి వేదికలపై పోస్ట్ చేయడంతో ఇది కాస్త విపరీతంగా వైరల్ అయింది.. కేవలం కొన్ని గంటల్లోనే లక్షలాదిమంది ఈ వీడియోను వీక్షించారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో చూసినవారు.. నిజంగా ఇది నమ్మశక్యం కాని దృశ్యం అని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు.. మరి కొంతమంది ఆ వ్యక్తి ధైర్యానికి జోహార్లు అంటూ కామెంట్లు పెట్టిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది ఇవన్నీ ప్రాణి సంరక్షకులు స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. పాములకు దాహం తీర్చడం మంచిదే అయినప్పటికీ ఇలా ప్రాణాలను అరచేతుల్లో పెట్టుకొని.. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవ్వడానికి నోటిలో నోరు పెట్టి దాహం తీర్చడం మరీ అంత మంచిది కాదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.