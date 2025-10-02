English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Man feeds water to Thirsty Cobra: దాహంతో ఉన్న పాముకు యువకుడు చెంబుతో నీళ్లు తాగిస్తున్నాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అతనిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 2, 2025, 01:36 PM IST
  • పాము దాహన్ని తీర్చిన యువకుడు..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: నీ గొప్ప మనసుకు హ్యాట్సాఫ్ భయ్యా.. బుసలు కొడుతున్న నల్లత్రాచు దాహం తీర్చిన యువకుడు.. అరుదైన వీడియో..

Man feeds water to Thirsty cobra snake Video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నెటిజన్లు పాముల వీడియోను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా..వెరైటీ పాములను ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. దీంతో నెట్టింట కోబ్రాలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడిందని చెప్పుకొవచ్చు. ముఖ్యంగా చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపోతారు.

A post shared by @srisairam927

కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములను చూసి వాటితో స్టంట్ లు చేస్తారు. వానాకాలంలోనే ఎక్కువగా పాము కాటు ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అడవుల్లో, చెట్లు, కొండలు ఉన్న ప్రదేశంలో పాములు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. ఈ ప్రదేశాలకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి తరచుగా సర్పాలు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక నల్లత్రాచుకు వ్యక్తి దాహన్ని తీరుస్తున్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

నల్లత్రాచుకు బాగా దాహం వేసినట్లుంది. ఇంతలో ఒక యువకుడు అక్కడకు వచ్చాడు. అంతే కాకుండా.. ఒక చెంబును తీసుకుని పాము మీద పోస్తు దాని దాహం తీర్చాడు . అతను నీళ్లు పోస్తుంటే పాము ఏంచక్కా నీళ్లను తాగింది. మొత్తంగా అతగాడు.. నల్లత్రాచు  దాహన్ని తీర్చింది. అది మధ్య మధ్యలో బుసలు కొడుతున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా దాని దాహన్ని తీరుస్తున్నాడు.

Read more: Two Plane Collide Video: ఎయిర్ పోర్టులో షాకింగ్ ఘటన.. ఒకదానికి మరోకటి ఢీకొన్న రెండు విమానాలు.. వీడియో వైరల్..

అక్కడున్న వారు ఈ ఘటనను వీడియో తీశాడు.ఆ తర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అతగాడి ధైర్యానికి ఫిదా ఫిదా అవుతున్నారు. కాటు వేసే పాముకు కూడా మంచి చేశావని నెట్టింట ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

cobra snakeSnake Videoking cobra snakeVideo Viralman feeds water to snake

