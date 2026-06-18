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Man VS snake fighting Video: ఏంటీ భయ్యా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు.. పామును కాలితో తన్నుతూ ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

Man fighting with snake video: పాము అదేపనిగా అతడి మీద దాడికి యత్నించింది. అతను మాత్రం అదేదో ఫుట్ బాల్ లా దాన్ని తన్నుతూ రివర్స్ లో చుక్కలు చూపించాడు.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:48 PM IST
Man VS snake fighting Video: ఏంటీ భయ్యా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు.. పామును కాలితో తన్నుతూ ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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