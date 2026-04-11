  • Viral Video: చేపకు సిగరెట్ తాగించిన వ్యక్తి.. నెటిజన్ల ఆగ్రహం.. వీడియో!

Viral Video: చేపకు సిగరెట్ తాగించిన వ్యక్తి.. నెటిజన్ల ఆగ్రహం.. వీడియో!

Fish Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ వ్యక్తి చేపకు సిగరెట్ తాగిస్తున్న దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 11, 2026, 02:28 PM IST

Viral Video: చేపకు సిగరెట్ తాగించిన వ్యక్తి.. నెటిజన్ల ఆగ్రహం.. వీడియో!

 Fish Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చాక నిత్యం ఏదో ఒక వింత వైరల్ అవుతూనే వస్తోంది. అయితే, కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు నవ్వు తెప్పించితే.. మరికొన్ని మాత్రం తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని కలిగిస్తుంటాయి. తాజాగా అటువంటి కోవాకు చెందిన వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఒక చేపకు సిగరెట్ తాగించిన వింత ఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశానికి దారితీస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా చేపలు నీటిలో ఆక్సిజన్ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. కానీ వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తను పట్టుకున్న చేపలను నేలపై ఉంచి.. దానికి సిగరెట్ తాగించడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ వ్యక్తి వెలిగించిన సిగరెట్లు చేప లోపల పెట్టగా.. అది గాలి కోసం నోరు తెరిచిన ప్రతిసారి సిగరెట్ పొగను లోపలికి పీల్చుకుంటూ మళ్లీ వదులుతోంది. నీటిలో ఉండాల్సిన జీవిని బయటపడేటమే కాకుండా.. దానికి ఇలా పొగను అలవాటు చేయడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియాలో నేటిజల్లు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతూ వస్తున్నారు..నోరులేని జీవుల పట్ల ఎలాంటి చర్యలు ఏంటని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తూ వస్తే.. మరి కొంతమంది కేవలం న్యూస్ తో పాటు లైక్స్ కోసం ఇలా మూగజీవులను హింసించడం నేరమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. చేపకు సిగరెట్ తాగించడం ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు.. అదొక రకమైన జంతు హింస అని జంతు ప్రేమికుల అభిప్రాయపడుతున్నారు..

 
 
 
 
 

సిగరెట్లు నికోటితోపాటు ఇతర రసాయనాలు మనుషులకే కాకుండా జలచరాలకు కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నీటి నుంచి బయటికి తీసినప్పుడే చేపలు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటాయని.. అటువంటి సమయంలో ఇలా పొగను పీల్చడం వల్ల అవి త్వరగా చనిపోయే అవకాశం ఉందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతూ వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్‌తో పాటు ట్విటర్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. మూగ జీవులను ఇలా హింసించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

