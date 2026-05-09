/Snake Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.. బుసలు కొడుతున్న పాముకు నీళ్లను తాగిస్తూ మరీ.. వీడియో వైరల్..

Man gently pours water on venomous snake video: కొన్ని రోజులుగా భానుడు తన ప్రతాపంను చూపిస్తున్నాడు. అసలు ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు ఉక్కపోతతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. పలుచోట్ల ఒకవైపు ఎండలు, మరికొన్ని చోట్ల ఆకస్మిక వర్షాలతో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో మండిపోతున్న ఎండలతో మనుషులు మాత్రమే కాదు..నోరు లేని జీవాలు సైతం ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాయి. చాలా మంది సమ్మర్ లో నోరులేని జీవాల కోసం ఇంటి మిద్దెల మీద మగ్ లో నీళ్లను పెడుతారు. మరికొంత మంది ఇంటి ముందు బకెట్ లో నీళ్లను ఉంచుతారు. ఇదంతా మనంచూస్తుంటాం. అయితే ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి రోడ్డు మీద పాము నీరసంగా ఉండటంను చూశాడు. బహుశా దానికి సమ్మర్ ఎఫెక్ట్ తో ఎటు కదల్లేక పోతుంది.
ఇంతలో అతను ఆలోచించి పామును మీద నెమ్మదిగా ఒక బాటిల్ లో నీళ్లను తీసుకుని దాని మీద పోశాడు. అది ఏంచక్కా తన ప్రాణాలు తిరిగొచ్చినట్లు ఆ నీళ్లను తాగింది. అతను కూడా పాముపైన నెమ్మదిగా నీళ్లను వేస్తు దానికి ఇబ్బంది కల్గకుండా చేశాడు. మొత్తంగా కోబ్రా నీళ్లను తాగడంతో ప్రాణాపాయం నుంచి బైటపడింది. అక్కడి వారు ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు. అది కాస్త సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వైరల్ గా మారింది. కాటు వేసే పాము కష్టంలో ఉందని తెలిసి దానికి మంచి నీళ్లను పోసిన వ్యక్తిని చూసి అందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
మొత్తంగా కోబ్రాకు అతను చేసిన సాయంను చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. చాలా మంది ఇటీవల పాములు కన్పిస్తే దూరంగా పారిపొవడంలేదు. వాటితో స్టంట్ లు చేస్తు వార్తలలో ఉంటున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో సమ్మర్ వేళ పాములు ఎక్కువగా అడవులు, పుట్టల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట పంటలకు నీళ్లు పెట్టడానికి వెళ్లే రైతులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎండలు మండుతున్న వేళ తమ వంతుగా నోరులేని జీవాల కోసం ఏమైన మంచి నీళ్ల సాయం చేయడం, బకెట్ లు, మగ్ లలో నీళ్లలో పెట్టాలని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.