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భారీ వర్షంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్‌కు ఊహించని సర్ ప్రైజ్.. వీడియో చూడండి..

Traffic Officer Rain Duty Viral Video: ఓ వ్యక్తి వర్షంలో ట్రాఫిక్‌ కంట్రోల్‌ చేస్తున్న ఆఫీసర్‌కి గిప్ట్‌ ఇచ్చిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన వరంతా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 07, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:46 PM IST
భారీ వర్షంలో ట్రాఫిక్ పోలీస్‌కు ఊహించని సర్ ప్రైజ్.. వీడియో చూడండి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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