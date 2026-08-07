Traffic Officer Rain Duty Viral Video Watch: ప్రస్తుతం కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. అనేక ప్రాంతాలు జలమయమై, ప్రజలు రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ ప్రజల రక్షణ.. ట్రాఫిక్ కోసం పోలీస్ సిబ్బంది నిరంతరం రోడ్లపైనే శ్రమిస్తున్నారు. తాజాగా గువాహటి రోడ్డుపై చోటుచేసుకున్న ఒక చిన్న సంఘటన నెటిజన్ల హృదయాలను కరిగిస్తోంది. అసలు ఈ ఘటనేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
గువాహటిలో కురుస్తున్న భారీ వర్షంలో ఓ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ తడుస్తూనే.. వాహనాలను కంట్రోల్ చేయడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న ప్రముఖ సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేటర్ లక్ష్మణ్ గోస్వామి ఆ దృశ్యాన్ని గమనించారు. తీవ్రంగా తడుస్తున్న పోలీస్ అధికారి కష్టాన్ని చూసి చలించిపోయిన లక్ష్మణ్.. వెంటనే ఆయన వద్దకు వెళ్లారు.. అక్కడికి వెళ్లి ఏం చేశారో తెలుసా?
తన వెంట తెచ్చిన కొత్త రెయిన్కోట్తో పాటు వాటర్ప్రూఫ్ ప్యాంట్ను ఆ కానిస్టేబుల్కు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. ఆ రెయిన్కోట్పై ప్రత్యేకంగా POLICE అని రాసి ఉండడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా అతను ఆ పోలీస్తో కొద్ది సేపు మాట్లాడి.. తన కష్టాలను తెలుసుకున్నారు..
కంటెంట్ క్రియేటర్ చూపించిన ఆప్యాయతకు ఆ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఎంతో సంతోషంగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. చిరునవ్వుతో ఆ గిఫ్ట్ను స్వీకరించి.. వెంటనే ఆ రెయిన్కోట్ ధరించడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆలస్యం చేయకుండా మళ్లీ రోడ్డు మధ్యలోకి వెళ్లి ట్రాఫిక్ను కంట్రోల్ చేయడం మీరు చూడొచ్చు.. ఈ దృశ్యాలన్నింటినీ కెమెరాలో చిత్రీకరించి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా.. అది కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు లక్ష్మణ్ గోస్వామి చేసిన పనిని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఏ వాతావరణంలోనైనా మన రక్షణ కోసం గంటల తరబడి రోడ్లపై నిలబడే ట్రాఫిక్ పోలీసుల కష్టాన్ని మనం గుర్తించాలని.. లక్ష్మణ్ చూపిన ఈ చిన్న సహాయం మరెంతో మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తుందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధంచిన వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్గా మారింది.
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