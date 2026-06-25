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Cobra Video: వాటర్ గన్‌తో కోబ్రాకు స్నానం.. వామ్మో ఓ సారి వీడియో చూడండి!

Man Gives Bath To King Cobra Video: ఒక యువకుడు నాగుపాముకు వాటర్ గన్‌తో స్నానం చేయిస్తున్న వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:13 PM IST
Cobra Video: వాటర్ గన్‌తో కోబ్రాకు స్నానం.. వామ్మో ఓ సారి వీడియో చూడండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వాటర్ గన్‌తో కోబ్రాకు స్నానం.. వామ్మో ఓ సారి వీడియో చూడండి!
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