Man Helps drink water to king cobra from bottle video viral: కొన్ని రోజులుగా భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడి పోతున్నారు. పలు చోట్ల ఇప్పటికే టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలకు చేరుకుంది. చాలా చోట్ల ఇప్పటికే తాగునీటి సమస్యలు కన్పిస్తున్నాయి. నీళ్ల దగ్గర పానిపట్టు యుద్దాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో జనాలు తాగునీటి కోసం చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొటున్నారు. ఈ క్రమంలో మనుషులుమాత్రమే కాదు.. తాగు నీటి సమస్యలతో నోరులేనీ జీవాలు సైతం అల్లాడిపోతున్నాయి. ఒక అడవిలో కొంత మంది టూరిస్టులు వెళ్లారు.
ఇంతలో వారికి ఒక పాము కన్పించింది.అది అపస్మారక స్థితిలోకి చేరుకుంది. ఎటు కదల్లేక ఇబ్బందులు పడుతుంది. దీంతో అది నీళ్లుదొరక్క అలా అయిపోయిందని టూరిస్టులు, వారితో వచ్చిన ఒక అడవిలో ఉండే వ్యక్తి గుర్తించారు. మరీ వెంటనే ఆ కింగ్ కోబ్రాకు నీళ్లను తాగేలా చేశారు. అది కూడా నీళ్లు దాని మీద పడగానే ప్రాణాలులేచి వచ్చినట్లు పడగ విప్పి మరీ నీళ్లను తాగింది.
ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వారు ఆ కింగ్ కోబ్రాకు జాగ్రత్తగా బాటిల్ తో నీళ్లను తాగించారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు . మరీ దాన్ని పెంచుకుంటున్నారో లేదా సడెన్ గా అడవిలో కన్పించిందో అన్నదానిపై వివరాలు లేవు.
కానీ వారు ఆ పాము డెంజర్అని తెలిసిన కూడా దాని దాహన్ని తీర్చడంపై నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి మరో జీవి ప్రాణాలు కాపాడారని వారిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.