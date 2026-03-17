English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
King Cobra Video: ఇది భయ్యా.. గొప్పమనసంటే.!. కింగ్ కోబ్రాకు బాటిల్‌తో నీళ్లను తాగిస్తు.. వీడియో వైరల్..

Man helps snake to drink water: పాము అడవిలో నీళ్లు లేక అలమటించింది. దీంతో అక్కడున్న కొంత మంది గమనించారు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా తమతో పాటు తెచ్చుకున్న బాటిల్ తో పాముకు నీళ్లను తాగించారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:35 PM IST
  • పాము దాహంను తీర్చిన వ్యక్తులు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Ustaad Bhagath Singh Pre Release Event: తళపతి విజయ్ కి పవన్ కళ్యాణ్ సలహా..? పవర్ స్టార్ ఏమన్నారంటే..!
5
Pawan Kalyan about Vijay
Ustaad Bhagath Singh Pre Release Event: తళపతి విజయ్ కి పవన్ కళ్యాణ్ సలహా..? పవర్ స్టార్ ఏమన్నారంటే..!
Bigg Boss Contestant: ఎవరితోనైనా పడుకోవాల్సి వచ్చినా నేను సిద్ధమే..బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..
6
Chandrika Dixit controversy
Bigg Boss Contestant: ఎవరితోనైనా పడుకోవాల్సి వచ్చినా నేను సిద్ధమే..బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..
Isha Ambani Photos: ఆస్కార్‌ అవార్డులో మెరిసిన ఇషా అంబానీ.. రెడ్‌కార్పెట్‌పై స్ట్రాప్‌లెస్‌ గౌనులో అందరనీ ఫిదా..!!
5
Isha Ambani Oscars 2026
Isha Ambani Photos: ఆస్కార్‌ అవార్డులో మెరిసిన ఇషా అంబానీ.. రెడ్‌కార్పెట్‌పై స్ట్రాప్‌లెస్‌ గౌనులో అందరనీ ఫిదా..!!
School Holiday: రేపు సోమవారం నుంచి స్కూల్ పిల్లలకు 7 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడంటే..!
6
school holidays 2026
School Holiday: రేపు సోమవారం నుంచి స్కూల్ పిల్లలకు 7 రోజుల సెలవులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడంటే..!
Man Helps drink water to king cobra from bottle video viral: కొన్ని రోజులుగా భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడి పోతున్నారు. పలు చోట్ల ఇప్పటికే టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీలకు చేరుకుంది. చాలా చోట్ల ఇప్పటికే తాగునీటి సమస్యలు కన్పిస్తున్నాయి. నీళ్ల దగ్గర పానిపట్టు యుద్దాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో జనాలు తాగునీటి కోసం చాలా  ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొటున్నారు. ఈ క్రమంలో మనుషులుమాత్రమే కాదు.. తాగు నీటి సమస్యలతో నోరులేనీ జీవాలు సైతం అల్లాడిపోతున్నాయి. ఒక అడవిలో కొంత మంది టూరిస్టులు వెళ్లారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Firman Real (@real.firman)

 

ఇంతలో వారికి ఒక పాము కన్పించింది.అది అపస్మారక స్థితిలోకి చేరుకుంది. ఎటు కదల్లేక ఇబ్బందులు పడుతుంది. దీంతో అది నీళ్లుదొరక్క అలా అయిపోయిందని టూరిస్టులు, వారితో వచ్చిన ఒక అడవిలో ఉండే వ్యక్తి గుర్తించారు. మరీ వెంటనే ఆ కింగ్ కోబ్రాకు నీళ్లను తాగేలా చేశారు. అది కూడా నీళ్లు దాని మీద పడగానే ప్రాణాలులేచి వచ్చినట్లు పడగ విప్పి మరీ  నీళ్లను తాగింది.

ఏ మాత్రం భయంలేకుండా వారు ఆ కింగ్ కోబ్రాకు జాగ్రత్తగా బాటిల్ తో నీళ్లను తాగించారు. ఈ ఘటనను వీడియో తీశారు . మరీ దాన్ని పెంచుకుంటున్నారో లేదా సడెన్ గా అడవిలో కన్పించిందో అన్నదానిపై వివరాలు లేవు.

Read more: Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి అరాచకం... ఇద్దరు మహిళలు, యువకుడిని కింద పడేసి మరీ.. వీడియో వైరల్..

కానీ వారు ఆ పాము డెంజర్అని తెలిసిన కూడా దాని దాహన్ని తీర్చడంపై నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి మరో జీవి ప్రాణాలు కాపాడారని వారిపై  ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoKing Cobra VideoSnake BiteSnake AttackSummer season

Trending News