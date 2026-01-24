Giant King Cobra Video Watch Now: ప్రస్తుతం చాలామంది వన్యప్రాణులను ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. వాటికి ఎన్నో రకాల ఆహారాలను అందిస్తూ.. అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటున్నారు. ప్రమాదకరమైన వన్యప్రాణులను సైతం ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఇంట్లో సురక్షితంగా పెంచుకుంటున్నారు. అనారోగ్య సమస్యలకు గురైనప్పుడు వాటికి ప్రత్యేకమైన చికిత్సలు కూడా ఇంట్లోనే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రాకు చికిత్స చేస్తున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ భారీ కింగ్ కోబ్రా అనారోగ్య సమస్యకు గురైంది.. దీనిని గుర్తించిన పెంపుడు యజమాని వెంటనే తన ప్రాణాలను సైతం తెగించి ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ కింగ్ కోబ్రాను ఒంటి చేతితో పట్టుకొని చికిత్స చేశాడు. ఈ అరుదైన చికిత్సకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. అయితే చర్మ సంరక్షణలో భాగంగా.. ఆ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును పట్టుకొని దాని నోటి భాగం కింద ఉన్న పాత చర్మాన్ని తొలిచేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ పాము గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఈ పాత చర్మం కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతూ వస్తోందట.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతను ఆ పాముని పట్టుకొని మరి దానిని పట్టుకొని చికిత్స చేసేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు.
ఈ పాముకు సంబంధించిన యజమాని ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకునే నైపుణ్యం ఉండడంవల్ల.. ఎంతో చాకచక్యంగా ముందుగా దాని నడుము భాగాన్ని పట్టుకొని.. చాలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒకే చేతిని ఆ పాము తలభాగం వైపుగా తీసుకువచ్చి ఒకేసారి ఉన్నట్టుండి దాని తలను పట్టేసుకున్నాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము అతని వైపు తిరిగి చూడలేకపోయింది. అందుకే ఎంతో చాకచక్యంగా దాని తలభాగాన్ని పట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోలో అతను నన్ను కరువద్దు.. నీకు ఇంకా చాలా సహాయం చేయాల్సి ఉంది.. అంటూ మాట్లాడుతూ ఉండిపోయిన పాత చర్మాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించాడు..
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
ఆ యువకుడు చర్మాన్ని తొలగించిన వెంటనే పాము కాస్త ఉపశమనం పొందినట్లు తెలుస్తోంది. అది అప్పటివరకు కోపంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఆ చర్మాన్ని తొలచి వేసిన తర్వాత కాస్త ప్రశాంతంగా అటు ఇటు తిరగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. సాధారణంగా అన్ని పాములు వాటి శరీర రక్షణలో భాగంగా సంవత్సరంలో ఒకటి నుంచి రెండుసార్లు కుబుసాన్ని విడుస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని పాములు చర్మ సమస్యల బారిన పడుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ పాము కూడా ఇలాంటి చర్మ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నట్లు కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook