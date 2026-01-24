English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Giant Cobra Video: వామ్మో.. సింగిల్ హ్యాండ్‌తో కోబ్రాను పట్టుకొని చికిత్స చేశాడు.. వీడియో!

Giant Cobra Video: వామ్మో.. సింగిల్ హ్యాండ్‌తో కోబ్రాను పట్టుకొని చికిత్స చేశాడు.. వీడియో!

Giant King Cobra Video Viral: అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముకు ఓ యువకుడు చికిత్స చేస్తున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో అతను ఎంతో సులభంగా పాముకు చికిత్స చేయడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియో చూడాలనుకునేవారు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ఇలా చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:36 PM IST

Giant Cobra Video: వామ్మో.. సింగిల్ హ్యాండ్‌తో కోబ్రాను పట్టుకొని చికిత్స చేశాడు.. వీడియో!

Giant King Cobra Video Watch Now: ప్రస్తుతం చాలామంది వన్యప్రాణులను ఇంట్లో పెంచుకుంటున్నారు. వాటికి ఎన్నో రకాల ఆహారాలను అందిస్తూ.. అల్లారుముద్దుగా చూసుకుంటున్నారు. ప్రమాదకరమైన వన్యప్రాణులను సైతం ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఇంట్లో సురక్షితంగా పెంచుకుంటున్నారు. అనారోగ్య సమస్యలకు గురైనప్పుడు వాటికి ప్రత్యేకమైన చికిత్సలు కూడా ఇంట్లోనే చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రాకు చికిత్స చేస్తున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..

వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ భారీ కింగ్ కోబ్రా అనారోగ్య సమస్యకు గురైంది.. దీనిని గుర్తించిన పెంపుడు యజమాని వెంటనే తన ప్రాణాలను సైతం తెగించి ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ కింగ్ కోబ్రాను ఒంటి చేతితో పట్టుకొని చికిత్స చేశాడు. ఈ అరుదైన చికిత్సకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తుంది. అయితే చర్మ సంరక్షణలో భాగంగా.. ఆ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును పట్టుకొని దాని నోటి భాగం కింద ఉన్న పాత చర్మాన్ని తొలిచేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ పాము గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఈ పాత చర్మం కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతూ వస్తోందట.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతను ఆ పాముని పట్టుకొని మరి దానిని పట్టుకొని చికిత్స చేసేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. 

ఈ పాముకు సంబంధించిన యజమాని ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకునే నైపుణ్యం ఉండడంవల్ల.. ఎంతో చాకచక్యంగా ముందుగా దాని నడుము భాగాన్ని పట్టుకొని.. చాలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒకే చేతిని ఆ పాము తలభాగం వైపుగా తీసుకువచ్చి ఒకేసారి ఉన్నట్టుండి దాని తలను పట్టేసుకున్నాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము అతని వైపు తిరిగి చూడలేకపోయింది. అందుకే ఎంతో చాకచక్యంగా దాని తలభాగాన్ని పట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోలో అతను నన్ను కరువద్దు.. నీకు ఇంకా చాలా సహాయం చేయాల్సి ఉంది.. అంటూ మాట్లాడుతూ ఉండిపోయిన పాత చర్మాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించాడు..

Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్‌లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

ఆ యువకుడు చర్మాన్ని తొలగించిన వెంటనే పాము కాస్త ఉపశమనం పొందినట్లు తెలుస్తోంది. అది అప్పటివరకు కోపంగా ఉన్నప్పటికీ.. ఆ చర్మాన్ని తొలచి వేసిన తర్వాత కాస్త ప్రశాంతంగా అటు ఇటు తిరగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. సాధారణంగా అన్ని పాములు వాటి శరీర రక్షణలో భాగంగా సంవత్సరంలో ఒకటి నుంచి రెండుసార్లు కుబుసాన్ని విడుస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొన్ని పాములు చర్మ సమస్యల బారిన పడుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ పాము కూడా ఇలాంటి చర్మ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నట్లు కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

