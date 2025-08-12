Cobra Kiss Video: భయంకరమైన దృశ్యం.. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి విష సర్పంతో ముద్దులాట.. వీడియో ఇదే..

Huge King Cobra Snake Kiss Video Watch: ఇంటర్నెట్లో నిత్యం లక్షలాది వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి అందులో కొన్ని వినోదభరితంగా ఉంటే మరికొన్ని మాత్రం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి.. ఇక ఇంకొన్ని వీడియోలైతే చూస్తే చాలు ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. అలాంటి వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఒకటైన కింగ్ కోబ్రా తో ఆడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా దానిని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేయడమే కాకుండా భయాందోళనను పుట్టిస్తున్నాయి.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రా ను పట్టుకొని ముద్దు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్న సందర్భం మీరు చూడొచ్చు. అదే సమయంలో ఆ విషపూరితమైన పాము కూడా అతనిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడం గమనించవచ్చు అయితే అతడు ఆ పాము దాడి నుంచి ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకొని బయటపడటం చూడొచ్చు. అతడి చుట్టూ ఉన్న కొంతమంది ఈ దృశ్యాలను స్మార్ట్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. అంతేకాకుండా చిత్రీకరించే సమయంలో వావ్ అని కూడా అరవడం మీరు వినొచ్చు. చివరకు ఏదో విధంగా ఆ పాముకు ముద్దు పెట్టేసాడు.
సాహసానికి, అవివేకానికి మధ్య సన్నని గీత ఉంటుందని ఈ వీడియో మరోసారి రుజువు చేసింది. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలాంటి సాహసాలు చేయడం ఎంతమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఈ వీడియో చూసే ప్రేక్షకులకు "ఇది ప్రమాదకరమైన దృశ్యం, దయచేసి అనుకరించవద్దు!" అనే హెచ్చరిక కూడా క్యాప్షన్లో భాగంగా రాసి పోస్ట్ చేశారు.. ప్రస్తుతం ఈ ప్రమాదకరమైన సాహసోపేతమైన దృశ్యాలు వేలాదిమందిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఈ వ్యక్తి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటుంటే, మరికొందరు అతని అవివేకాన్ని తప్పు పడుతున్నారు.
ఈ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తి పాములను నియంత్రించడంలో నిష్ణాతుడై కావడం వల్లే ఆ పామును ఎంతో చక్కగా ఆడించగలిగాడు.. పాములను నియంత్రించలేని వ్యక్తులు ఇలా చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. దాని కాటుకు గురయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. కాబట్టి, పాములతో విన్యాసాలు చేయడం మంచిది కాదు. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది అటవీశాఖ అధికారులు ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన చర్యలు చేపట్టొద్దని.. ఇలా చేయడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొన్ని పాములకు ఒత్తిడి కలిగి హింసాత్మకంగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట.
