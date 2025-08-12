Cobra Kiss Video: భయంకరమైన దృశ్యం.. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి విష సర్పంతో ముద్దులాట.. వీడియో ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Huge King Cobra Snake Kiss Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో వ్యక్తి ముద్దు పెట్టుకునే క్రమంలో అది దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దాని దాడిని ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా దానిని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

Huge King Cobra Snake Kiss Video Watch: ఇంటర్నెట్లో నిత్యం లక్షలాది వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి అందులో కొన్ని వినోదభరితంగా ఉంటే మరికొన్ని మాత్రం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాయి.. ఇక ఇంకొన్ని వీడియోలైతే చూస్తే చాలు ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. అలాంటి వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఒకటైన కింగ్ కోబ్రా తో ఆడుతున్నాడు. అంతేకాకుండా దానిని పట్టుకొని ముద్దు పెట్టేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేయడమే కాకుండా భయాందోళనను పుట్టిస్తున్నాయి.

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రా ను పట్టుకొని ముద్దు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్న సందర్భం మీరు చూడొచ్చు. అదే సమయంలో ఆ విషపూరితమైన పాము కూడా అతనిపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడం గమనించవచ్చు అయితే అతడు ఆ పాము దాడి నుంచి ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకొని బయటపడటం చూడొచ్చు. అతడి చుట్టూ ఉన్న కొంతమంది ఈ దృశ్యాలను స్మార్ట్ ఫోన్ లో చిత్రీకరించడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. అంతేకాకుండా చిత్రీకరించే సమయంలో వావ్ అని కూడా అరవడం మీరు వినొచ్చు. చివరకు ఏదో విధంగా ఆ పాముకు ముద్దు పెట్టేసాడు. 

సాహసానికి, అవివేకానికి మధ్య సన్నని గీత ఉంటుందని ఈ వీడియో మరోసారి రుజువు చేసింది. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఇలాంటి సాహసాలు చేయడం ఎంతమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఈ వీడియో చూసే ప్రేక్షకులకు "ఇది ప్రమాదకరమైన దృశ్యం, దయచేసి అనుకరించవద్దు!" అనే హెచ్చరిక కూడా క్యాప్షన్లో భాగంగా రాసి పోస్ట్ చేశారు.. ప్రస్తుతం ఈ ప్రమాదకరమైన సాహసోపేతమైన దృశ్యాలు వేలాదిమందిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఈ వ్యక్తి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటుంటే, మరికొందరు అతని అవివేకాన్ని తప్పు పడుతున్నారు.

ఈ వీడియోలో ఉన్న వ్యక్తి పాములను నియంత్రించడంలో నిష్ణాతుడై కావడం వల్లే ఆ పామును ఎంతో చక్కగా ఆడించగలిగాడు.. పాములను నియంత్రించలేని వ్యక్తులు ఇలా చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. దాని కాటుకు గురయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. కాబట్టి, పాములతో విన్యాసాలు చేయడం మంచిది కాదు. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది అటవీశాఖ అధికారులు ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన చర్యలు చేపట్టొద్దని.. ఇలా చేయడం ప్రమాదకరమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కొన్ని పాములకు ఒత్తిడి కలిగి హింసాత్మకంగా మారే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయట.

