10-foot Cobra Video: గాల్లోకి 10 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాను లేపిన యువకుడు.. వీడియో వైరల్!

Venomous 10-foot King Cobra Video Watch: ప్రకృతిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన జీవుల్లో కింగ్ కోబ్రా ఒకటి.. దాని ఒక్క కాటు భారీ ఏనుగును సైతం మరణించేలా చేస్తుంది. అలాంటి భీకరమైన పాము ఎదురైతే సామాన్యులు గజగజ వణుకుతూ పరుగులు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. దాదాపు సుమారు 10 అడుగుల పొడవున్న భారీ కింగ్ కోబ్రాను ఒక వ్యక్తి ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకుకోవడమే కాకుండా.. దానిని గాల్లోకి సింపుల్గా లేపాడు.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా పాములు తమను ఎవరైనా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్రిస్తే.. వెంటనే బుసలు కొడుతూ.. దాడికి దిగుతాయి. కానీ ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న దృశ్యం దీనికి చాలా భిన్నంగా ఉంది.. ఒక వక్తి ఆ భారీ పామును తోక భాగంలో పాటు దాడి నడుము భాగం పట్టుకుని.. చాలా నెమ్మది నెమ్మదిగా గాల్లోకి లేపడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి తన చేతులతో పామును ఎంతో సులభంగా కంట్రోల్ చేయడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు.. ఆ వ్యక్తి ఏకంగా 5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిటారుగా గాల్లోకి లేవడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. అలా లేపిన పామును కొన్ని సెకండ్ల వ్యవధిలోనే చాలా నెమ్మదిగా కింది దింపాడు..
ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అది పామా లేక ఏమైనా మాయా?.. అని కొందరు అంటుంటే, ఆ వ్యక్తి ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాల్సిందే.. కానీ ఇది చాలా ప్రమాదకరం అని కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. అలాగే కింగ్ కోబ్రా తన శరీరంలో మూడో వంతు భాగాన్ని గాల్లోకి లేపగల సామర్థ్యం ఉంటుంది. కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం పాము భారీగా పైకి లేవడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది.
ఈ కింగ్ కోబ్రాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి.. నిపుణుల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఇలాంటి సాహసాలు చేయడం ప్రాణాలకే ముప్పని కొంతమంది వణ్యప్రాణి సంరక్షకులు తెలుపుతున్నారు. ఈ వీడియో ఎక్కడ చిత్రీకరించారో స్పష్టంగా తెలియనప్పటికీ, ప్రస్తుతం ఇది అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్స్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోదారులు కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు.
