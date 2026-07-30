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రైలులో పూజలు.. దీపం వెలిగించి షాకిచ్చిన ప్రయాణికుడు.. వైరల్ వీడియో..

Train Puja Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో  రైలు భోగిలో ఒక వ్యక్తి దేవుడికి దీపం వెలిగించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 30, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:17 PM IST
రైలులో పూజలు.. దీపం వెలిగించి షాకిచ్చిన ప్రయాణికుడు.. వైరల్ వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రైలులో పూజలు.. దీపం వెలిగించి షాకిచ్చిన ప్రయాణికుడు.. వైరల్ వీడియో..
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