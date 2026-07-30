/రైలులో పూజలు.. దీపం వెలిగించి షాకిచ్చిన ప్రయాణికుడు.. వైరల్ వీడియో..

Man Lights Diya Inside Moving Train Video: భక్తితో ఉండడం తప్పు కాదు.. కానీ అది ఇతరుల ప్రాణాలకు లేదా ప్రజా ఆస్తులకు ముప్పుగా మారినప్పుడు తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.. కదులుతున్న ఒక రైలులో ఒక వ్యక్తి చేసిన నిర్వాకం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో తీవ్ర దుమారాన్ని రేపుతోంది.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాల్లో సంచలనంగా మారింది. అయితే, దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కదులుతున్న రైలులో దీపారాధన..
సాధారణంగా రైలు ప్రయాణాల్లో అగ్గిపెట్టెలు, లైటర్లు లేదా మండే స్వభావం కలిగిన పదార్థాలను తీసుకెళ్లడం చట్టరీత్యా నేరం.. కానీ, ఓ వ్యక్తి వీటన్నింటినీ పక్కన పెట్టి.. భారీగా ప్రయాణికులు కలిగిన కదులుతున్న రైలు భోగిలోనే పూజలు చేయడం ప్రారంభించాడు.. అంతటితో ఆగకుండా ప్రమిదలో నూనె పోసి.. ఒత్తి వేసి నిప్పు వెలిగించాడు. రైలు వేగంగా వెళ్తుండగా దేవుడికి హారతి ఇస్తూ.. నమస్కారాలు చేయడం ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు..
ప్రమాదం జరిగితే పరిస్థితి ఏంటి?
రైలు వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు గాలి దాటికి ఆ దీపం కిందపడినా.. లేదా పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికుల దుస్తులకు, సీట్లకు మంటలు అంటుకున్నా తీవ్ర ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది.. గతంలో రైళ్లలో సంభవించిన ప్రమాదాలను గుర్తుచేసుకుంటూ.. పలువురు ప్రయాణికులు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక చిన్న నిప్పు రవ్వ కూడా పెద్ద ఎంత ప్రమాదానికి దారితీస్తుందో తెలిసి కూడా ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్యమైన పనులు చేయడంపై ఆ వ్యక్తిపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
A fellow passenger reportedly intervened, explaining that such acts can be dangerous. Smoke may trigger the train's… pic.twitter.com/79SrmBnAdW
— Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) July 26, 2026
నెటిజన్ల తీవ్ర ఆగ్రహం..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగానే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. భక్తి ఉండాలి కానీ ఇలాంటి పిచ్చి పనులు కాదు.. ఇది భక్తి కాదు.. ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో ఆడుకోవడమే.. అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు నెటిజన్లు ఈ వీడియోను రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖకు, రైల్వే పోలీస్ ఫోర్స్ (RPF)కు ట్యాగ్ చేస్తూ.. సదరు వ్యక్తిపై వెంటనే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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