Snake Video: ఇలా తయారయ్యారెంట్రా..?.. ఏకంగా పామును నోట్లో పెట్టుకుని కసితీరా ముద్దులు.. షాకింగ్ వీడియో..

Man lip lock With Venomous cobra Snake video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే భయంతో జడుసుకునేలా ఉంటే, మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటున్నాయి. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే అక్కడి నుంచి దూరంగా పారిపోతుంటారు.
మరికొంత మంది మాత్రం స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇస్తారు. పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు. దీని వల్ల కాలసర్పదోషం చుట్టుకుంటుందంటారు. కొంత మంది కోబ్రాలతో కలిసి డెంజర్ స్టంట్ లకు దిగుంటారు.
ఇష్టమున్నట్లు వాటిని మెడలో వేసుకుంటారు. వాటిని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ రచ్చ చేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు ఈ స్టంట్ లు చేసేటప్పుడు పాము కాట్ల ఘటనలతో అమాయకులు బలైన ఘటనలు ఉన్నాయి. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి డెంజరస్ పాముతో స్టంట్ లకు దిగాడు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక నాగుపాము దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వెళ్లాడు . మరీ అతను స్నేక్ క్యాచరో లేదా మరోవ్యక్తినో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా అతను పాము పగడవిప్పీఅతడ్ని చూస్తుంంది. కాటు వేసేందుకు రెడీగా ఉంది.
కానీ అతను మాత్రం ఏ మాత్రం భయంలేకుండా..దాని దగ్గరకు వెల్లి కసితీరా ముద్దులు పెట్టాడు. పామును నోట్లో పెట్టుకుని, తన పైత్యం చూపించాడు. మరీ దాన్ని అతను తన ప్రియురాలు అనుకుంటున్నాడో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా అతను చేసిన పని చూసి అందరు షాక్ అవుతున్నారు.
కొంత మంది ఈ వీడియోను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి పోయేకాలంరా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.