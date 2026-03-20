Viral Video: బీరు సీసాతో రొట్టె తయారీ.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Beer Bottle Roti Viral Video Watch Here: మనం వంటింట్లో రొట్టెలు చేయాలంటే చపాతీ కర్ర ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఈ రోజుల్లో టాలెంట్, చిట్కాలకు కొదవలేదు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఒక యువకుడు ఎటువంటి కోలా సహాయం లేకుండా కేవలం ఒక బీరు సీసా తో రొట్టెను ఒత్తుతున్న దృశ్యం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ ఐడియాను చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అదుర్స్ అంటున్నారు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లో.. కొంతమంది యువకులు కలిసి ఒకచోట కూర్చుని ఉండడం చూడొచ్చు. బహుశా వాళ్లంతా బ్యాచిలర్ పార్టీ చేసుకుంటున్నారని భావించవచ్చు. అయితే వారిలో ఒక యువకుడు రొట్టెల పిండిని బాగా మిక్స్ చేయడం చూడొచ్చు. మరొక యువకుడు అయితే, రోటిని చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఆ యువకుడు రొట్టెలను వింతగా చేస్తున్నాడు. రోటీల కోల అందుబాటులో లేకపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. దీంతో ఆ యువకుడు తన బుర్రకు పదును పెట్టాడు.. పక్కనే ఉన్న ఒక ఖాళీ బీరు సీసాను తీసుకున్నాడు. ఒక చిన్న ప్లేట్లు పిండి ముద్దను పెట్టి ఆ సీసాతో కూలలాగా వాడుతూ ఎంతో అద్భుతంగా గుండ్రని రొట్టెను తయారు చేశాడు.
ఇలా ఆ యువకుడు పదుల సంఖ్యలో బీరు సీసాను వినియోగించి రొట్టెలను తయారుచేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ రొట్టెలు కూడా చాలా గుండ్రంగా కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే అక్కడే ఉన్న అతని ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోను మొబైల్స్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే అప్పటినుంచి ఈ వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. అవసరాన్ని బట్టి ఐడియాలు వస్తుంటాయని మరోసారి నిరూపితమైందని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. బ్యాచ్యురల్ లైఫ్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఏదో ఒక చిట్కా చేసి తప్పకుండా పని చేయాల్సిందే.. అని మరి కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు..
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్తో పాటు ట్విట్టర్ వంటి సోషల్ మీడియా వేదికల్లో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. లక్షలు వ్యూస్ రావడమే కాకుండా వేలాల్లో లైక్స్ కూడా వస్తున్నాయి. వస్తువులు లేవని ఆగిపోకుండా.. అందుబాటులో ఉన్న వాటితో పాణి పూర్తి చేయడం ఆ యువకుడి నైపుణ్యానికి నిదర్శనమని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కొనియాడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఈ బీరు సీసా తో రొట్టె తయారీ మాత్రం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది..
