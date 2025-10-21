English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral News: పిచ్చి పరాకాష్టకు చేరడం అంటే ఇదే.. శరీరమంతా 1000 వాలా క్రాకర్స్ చుట్టుకుని మరీ.. షాకింగ్ ఘటన..

Man Diwali crackers reels goes wrong: ఒళ్లంతా క్రాకర్స్ చుట్టుకున్నాడు. అంతేకాకుండా దాన్ని పేల్చుకుని రీల్స్ చేశాడు.ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఇదెక్కడి దిక్కుమాలిన ఐడియారా అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 08:04 PM IST
  • క్రాకర్స్ తో పైత్యం..
  • ఘటనపై నెట్టింట దుమారం..

Man making reels with 1000 wala crackers wrapping around his body : ఇటీవల కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు.తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో పడేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇతరుల ప్రాణాలు కూడా ప్రమాదాల్లో పడేస్తున్నారు. ఏది  చేసిన ఓవర్ నైట్ లో ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు.

కొంత మంది ఎత్తైన ప్రదేశాలు, జలపాతాలు, నదులు, పర్వతాలు, జంతువుల వద్దకు వెళ్లి డెంజర్ స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంత మంది విగత జీవుల్లా కూడా మారుతున్నారు. ప్రస్తుతం దేశ మంతట కూడా దీపావళి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఎక్కడచూసిన ఆనందంతో స్వీట్లు తినుకుంటూ, క్రాకర్స్ కాల్చుకుంటూ దీపాల పండగ జరుపుకుంటున్నారు.

ఈ పండగ వేళ ఒక వ్యక్తి తన పైత్యం చూపించాడు. ఏకంగా థౌసెండ్ వాలా క్రాకర్స్ ను తన ఒళ్లంతా చుట్టుకున్నాడు. అంతేకాకుండా.. దాన్ని పేల్చేలాని చెప్పి, ఈ ఘటనను రీల్స్ రికార్డు చేశాడు. చేతిలో పొరపాటున ఒక బాంబు పేలితేనే  చర్యం అంతా కమిలిపోతుంది.  

అలాంటిది ఇతగాడు.. ఏకంగా 1000 వాలా క్రాకర్స్ ను చుట్టుకుని మరీ పేల్చుకున్నాడు. ఈ ఘటనను వీడియో తీసుకుని తన పైశాచీకంను రీల్స్ రూపంలో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు.

Read more: Video Viral: ఛీ.. ఛీ.. ఏంబతుకురా నీది.. రన్నింగ్ ట్రైన్‌లో బాలిక ప్రైవేటు పార్ట్‌లను టచ్ చేస్తు పైశాచీకం.. వీడియో..

ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. మరీ ఇంత ఘోరంగా ఉన్నారెంట్రా అని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.  చస్తావ్ రా.. అంటూ నెటిజన్లు సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇలాంది దిక్కుమాలిన స్టంట్ లు అవసరమా.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Diwali festivalCrackersMan wrapping CrackersVideo Viralsocial media

