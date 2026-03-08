Man touching woman private parts in running bus: సమాజంలో ఇటీవల ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతి రోజు మహిళలు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. మొత్తంగా మహిళల భద్రత పెనుసవాల్ గా మారింది. ఇళ్లలో, ఆఫీసుల్లో , పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో మహిళలు దారుణాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు కొంత మంది పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వావి వరుసలు మర్చిపోయిన దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు డైలీ చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు వేధింపుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల రన్నింగ్ బస్సుల్లో యువతులు వేధింపులకు గురౌతున్నారు. నిద్రిస్తున్న వారిపై కొంత మంది కేటుగాళ్లు తమ పైశాచీకం చూపిస్తున్నారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారిన వీడియోలో ఒక యువతి బస్సులో పడుకుని ఉంది. ఆమె పక్కన ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. ఇంతలో అతగాడు యువతి ప్రైవేటు పార్ట్ ను టచ్ చేస్తు శునకానందం పొందుతున్నాడు. చాలా సేపు తర్వాత ఆమెకు మెళకువ వచ్చింది. దీంతో ఆమె అతగాడి నీచపు పనుల్ని గుర్తించింది. వెంటనే అతని చెయ్యిని పట్టుకుని తన వేలికున్న గోర్లతోగట్టిగా రక్కింది. దీంతో అతను బాధతో విలవిల్లాడిపోయాడు. అతను చేసిన పనిని అందరికి చెప్పింది.
ఈ ఘటనను ఆమె సీక్రెట్గా రికార్డు చేసింది. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట జెట్ స్పీడ్ లో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై విచారణ జరిపి వెంటనే చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్ లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అయితే దీనిపై కొంత మంది ఇది రీల్స్ లలో భాగంగా చేశారా..?.. లేదా నిజంగా ఆమె బాధితురాలా అని విచారణ చేయాలని అంటున్నారు. ఇటీవల ఫెమస్ కావాలని కొంత మంది రకరకాలుగా కాంట్రవర్సీలుగా పనులు చేసి వీడియోలు తీస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఘటనపై కొంత మంది డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు..