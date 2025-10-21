Man molested minor girl in running Train Video: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలు, అమ్మాయిలపై వేధింపుల ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. బస్టాండ్ , మెట్రోలు, ఆఫీసులు, పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు ఎదురౌతున్నాయి.
यहां वीडियो देखिए pic.twitter.com/P3Zze73ZvC
ఇటీవల రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కొంత మంది కొంత మంది కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. కొంత మంది రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు. ట్రైన్ బాత్రూమ్ లను ఏకంగా ఓయోల్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది రన్నింగ్ ట్రైన్ లో.. రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఒక కామాంధుడు బాలిక పట్ల నీచంగా ప్రవర్తించాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
వైరల్గా మారిన వీడియోలో పాపం.. మైనర్ బాలిక తన తల్లిపక్కన కూర్చుని ఉంది. మరీ ఆమెను ఒక కామాంధుడు చూశాడు. ఆమెపక్కకు వెళ్లి కూర్చున్నాడు. అతగాడు.. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేస్తు, గిల్లుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు.
పాపం.. గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ గురించి ఆ బాలికను తెలియలేదేమో కానీ.. అతను చేస్తున్న పనిని ఆమె తల్లికి చెప్పలేకపోయింది. బాలిక తల్లివైపుకు జరుగుతుంది కానీ.. ఇతగాడు మాత్రం.. ఆమెను వదలకుండా.. నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి ఇతని కుక్క బుద్దిని వీడియో తీశాడు. అతను నిలదీయడంతో అక్కడి నుంచి లేచి భయపడిపోయాడు.
తొలుత దబాయించేందుకు చూసిన మరల కాళ్ల బెరంకు వచ్చాడు. వీడియో డిలీట్ చేయాలని ప్రాధేయపడ్డాడు. కానీ సదరు వ్యక్తి ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఈ నీచుడిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
