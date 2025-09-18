Pregnant Video: ఒకే వ్యక్తితో పడుకున్న తల్లి, కూతుర్లు.. ఒకేసారి గర్భవతులయ్యారు.. వీడియో..

Pregnant Video Watch Now: తల్లి, కుమార్తెలు ఒకే సమయంలో గర్భవతులు అవ్వడం మీరెప్పుడైనా చూశారా? అలాగే ఇలాంటి వార్తలు ఎప్పుడైనా టీవీలో విన్నారా? ఇంతవరకు ఎక్కడ చూసి లేదా విని ఉండరు.. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి అంశానికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్గా మారింది. తల్లి, కుమార్తెలు ఇద్దరు ఒకేసారి గర్భవతిగా ఉన్నారని విడుదల చేసిన ఇంస్టాగ్రామ్ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో సంచలనంగా మారింది.. అలాగే వీరు ఒకే వ్యక్తితో కలిసి జీవించడం వల్ల వారిద్దరు బిడ్డలకు జన్మనివ్వబోతున్నామని తెలపడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని ఓ నగరంలో జీవిస్తున్న తల్లి, కూతుర్లకు సంబంధించిన వింత ఘటన వీడియో ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియోలో ఆ యువతీతో పాటు తన తల్లి కూడా గర్భవతి అని, కాబోయే ఇద్దరు పిల్లలకు తండ్రి ఒకరేనని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులతో పంచుకోవడం మీరు క్లియర్గా వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే కొన్ని లక్షల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను షేర్ కూడా చేశారు.
జాడే టీన్ అనే యువతి, ఆమె తల్లి డానీ స్వింగ్స్ గత కొద్దిరోజులుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని ఓ నగరంలో జీవిస్తున్నారు. అయితే, 44 ఏళ్ల డానీ స్వింగ్స్కు కూతురు పుట్టిందని తెలిసి తన భాగస్వామి విడాకులు ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వారిద్దరు డానీ నికోలస్ యార్డీ అనే వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ఇద్దరు ఆ యువకుడితో కొన్ని రోజులు డేటింగ్ కూడా చేశారు. వారు కలిసి జీవించడం మొదలుపెట్టారు. జాడే వయస్సు 22 సంవత్సరాలు కాగా.. తల్లితో డేటింగ్ చేసే సమయంలో కూతురికి కూడా చాలా దగ్గరయ్యాడు. అయితే, వీరిద్దరి స్నేహం చాలా రోజుల తర్వాత ప్రేమగా కూడా మారింది.
నికోలస్ వారిద్దరితోని కలిసి జీవించడంతో అప్పుడప్పుడు శారీరకంగా సన్నిహితంగా కలిసేవారు. అంతేకాకుండా వారికి వస్తున్న సమస్యలను కూడా పరిష్కరించే వాడట.. తరచుగా ఆ యువకుడు ఇద్దరితో శారీరక సంబంధం ఏర్పరచుకోవడంతో వారిద్దరూ గర్భవతులయ్యారు.. ఒకరికి ఒకరు అవగాహనకు వచ్చి పుట్టబోయే బిడ్డకు నాన్న నికోలస్ అని సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు దీంతో ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. అలాగే రోజు రాత్రి పడుకునే సమయంలో కూడా ముగ్గురు బెడ్ షేర్ చేసుకునే వారట.. ఇవన్నీ విషయాలను వీడియోలో పంచుకున్నారు.
