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Video Viral: తిక్క కుదిరింది.. విషపూరితమైన పామును నోట్లో పెట్టుకుని రీల్స్.. చివర్లో ఏంజరిగిందంటే.?.. వీడియో వైరల్..

Man reels with Dead snake in up: చనిపోయిన పామును నోట్లొపెట్టుకుంటూ డెంజరస్ స్టంట్ లకు దిగాడు. ఇంతలో ఆ పాము విషం కాస్త అతని నోట్లోకి పండ్లతో శరీరంలోకి వెళ్లడం వల్ల తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:39 PM IST
Video Viral: తిక్క కుదిరింది.. విషపూరితమైన పామును నోట్లో పెట్టుకుని రీల్స్.. చివర్లో ఏంజరిగిందంటే.?.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cobraviralvideo(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: తిక్క కుదిరింది.. విషపూరితమైన పామును నోట్లో పెట్టుకుని రీల్స్.. చివర్లో
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