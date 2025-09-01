Python Attack Video: జస్ట్ మిస్ బ్రో.!.. భారీ కొండ చిలువ దాడి నుంచి వెంట్రుక వాసిలో తప్పించుకున్న వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్..

Man narrowly escaped from python attack video: పాములు, కొండ చిలువలు వానాకాలంలో అడవుల్లో నుంచి మానవ ఆవాసాల్లో వస్తాయి. అవి ముఖ్యంగా చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాలు, తడిలేని ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అందుకే పాముల కాటు ఘటనలు వానాకాలంలో ఎక్కువగా జరుగుతాయి.అందుకు ఇంటి చుట్టు దట్టమైన చెట్లు, ఉపయోగించని వెస్ట్ వస్తువులు పెట్టకూడదని చెబుతుంటారు. కొంతమంది తమ ఇళ్లలో ఉపయోగించని సామానుల్ని పెట్టుకుంటారు. దీనిలో పాములు, కొండ చిలువలు వెళ్లి దాక్కుంటాయి.
ఆ ప్రదేశాలోకి వెళ్లినప్పుడు పాముల కాటుకు గురౌతుంటాం. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక భారీ కొండ చిలువ వ్యక్తిపై దాడికి దిగింది. అది చూసేందుకు చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఒక వ్యక్తి వరండాలో చెట్లపక్కన కూర్చుని ఉన్నాడు.
ఆ కొండ చిలువ అతడ్ని చూసింది. మెల్లగా దాడిచేసేందుకు అతనివైపుకు వచ్చింది. కానీ అతను ఇంతలో దాన్ని చూడటంతో చాకచక్యంగా అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. గట్టిగా అరవడంతో కొండ చిలువ సైతం భయంతో బెదిరిపోయి చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది. దీంతో అతను మాత్రం వెంట్రుక వాసితో డెంజర్ నుంచి బైటపడ్డాడు.
ఆ కొండ చిలువ దాదాపు.. 12 అడుగుల పొడవుతో పాటు, బలిష్టంగా ఉంది. అది ఒక్కఆ వ్యక్తిని గుటుక్కున మింగేసేలా ఉంది. అతను చూడటం వల్ల ప్రాణాలతో మిగిలిపోయాడు. లేకపోతే.. ఎంత ఘోరం జరిగిపోయేదో అంటూ అక్కడి వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.