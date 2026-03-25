Cobra In Fridge Video Watch Now: సాధారణంగా ఫ్రిజ్ అంటేనే కూరగాయలతో పాటు పాలు చల్లని నీరు ఉంటాయని మనందరికీ తెలుసు.. కానీ ఓ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీయగానే సాక్షాత్తు ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము దర్శనం ఇవ్వడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అసలు ఆ పాము ఫ్రిడ్జ్ లోకి ఎలా వచ్చిందనేది తెలియనప్పటికీ.. ఓ పాము మాత్రం ఇప్పుడు దర్శనం ఇవ్వడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది.
రోజువారి పనుల్లో భాగంగా ఒక వ్యక్తి తన ఇంట్లోని ఫ్రిడ్జ్ డోర్ను ఓపెన్ చేశాడు..లోపల ఏదో వస్తు తీసుకోవాలని చేయి పెట్టబోయే లోపే.. అక్కడ చుట్టుకొని ఉన్న ఒక చిన్న నాగుపాము చూసి ఒక్కసారి షాక్ కు గురయ్యాడు.. ఆ పాము కూడా ఊరికే ఉండకుండా.. డోర్ తీసిన వ్యక్తిపై ఒక్కసారిగా పడక విప్పి బుసలు కొడుతూ దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. అయితే ఆ వ్యక్తి మాత్రం ఎంతో చాకచక్యంగా తన చేతును ఆ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి బయటికి తీసేసాడు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఆ నాగుపాము చాలా ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఫ్రిడ్జ్లోని అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా అది ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉందో చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతూ ఉన్నారు. యజమాని అప్రమత్తంగా ఉండి వెనక్కి తగ్గడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని కొంతమంది ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భావిస్తున్నారు. ఆ పాము ఫ్రిడ్జ్ వెనక ఉన్న ఇతర పైపుల నుంచి లోపలికి ప్రవేశించి ఉండచని కొంతమంది అంచనా వేస్తున్నారు.
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. ఇకపై ఫ్రిజ్ డోర్ తీయాలన్నా భయం వేస్తోందని కొంతమంది కామెంట్లు చేస్తే.. మరి కొంతమంది పాములకు చల్లదనం అంటే ఇష్టమని విన్నాను కానీ.. ఇలా ఫ్రిడ్జ్ లోకి వస్తాయని అనుకోలేదని మరి కొంతమంది కామెంట్లు రాస్తూ వస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే.. ఎండాకాలం కావడంతో పాములు ఇలాంటి సురక్షితమైన ప్రదేశాల కోసం వెతుకుతుంటాయని.. అడవికి దగ్గరగా ఉండేవారు జాగ్రత్త ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.. ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది..
Read more: Viral Video: ముక్కుతో సిగరెట్ తాగడమేంటి? ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి