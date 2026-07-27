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Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ట్రైన్ లోని ఏసీ కోచ్‌లో దీపం పెట్టి మరీ పూజలు.. వీడియో వైరల్..

Man perform pooja in ac Train: ఏసీ కోచ్ లో వ్యక్తి అప్పర్ బెర్త్ మీద కూర్చుని మరీ దీపం పెట్టుకుని, అగర బత్తులు పెట్టి పూజలు చేశాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 27, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:56 PM IST
Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ట్రైన్ లోని ఏసీ కోచ్‌లో దీపం పెట్టి మరీ పూజలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: actraindiyapujaviral

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ట్రైన్ ఏసీ కోచ్‌లో దీపం పెట్టి మరీ పూజలు.. వీడియో వైరల్..
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