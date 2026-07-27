Man perform pooja inside ac coach video Viral: ఇటీవల కొంత మంది రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో చాలా కాంట్రవర్సీలు చేస్తున్నారు. టికెట్లు లేకుండా ప్రయాణాలు చేయడం, నిషేధిత వస్తువులను ట్రైన్ లలోకి తీసుకెళ్లడం వంటివి చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఇటీవల ట్రైన్ లోని ఒక కోచ్ ను అచ్చం శోభనం గది మాదిరిగా సెటప్ చేశారు. ఆ తర్వాత రన్నింగ్ ట్రైన్ లో పూజలు, హోమాలు చేసిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి. వీటికి ఇండియన్ రైల్వేస్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. కొంత మంది రైళ్లలోని వాష్ రూమ్ లలో పాడు పనులు చేస్తు వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ट्रेन में एक यात्री अपर बर्थ पर आग जलाकर पूजा-पाठ कर रहा है। आस्था अपनी जगह है लेकिन सार्वजनिक स्थान पर सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डालना किसी भी तरह उचित नहीं है। ट्रेन में ऐसी लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वीडियो वायरल है। pic.twitter.com/TFPtj1kxpE
— Srishti Vishwakarma (@Srishtivishwak4) July 27, 2026
తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి చేసిన పని కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. రన్నింగ్ ట్రైన్ లోని అప్పర్ కోచ్ లో ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. అతను దీపం పెట్టి, అగరబత్తులు వెలిగించాడు. ఆ తర్వాత ప్రార్థనల్లో మునిగిపోయాడు. అక్కడున్న వారు పొరపాటున గాలికి కోచ్ అంటుకుంటే ఏంటీ సిట్యువేషన్ అని అతడి మీద ఫైర్ అవుతున్నారు.
మరికొంత మంది అతడ్ని వారించే పనుల్ని కూడా చేస్తున్నారు. ఇతను చేస్తున్న పని వల్ల ట్రైన్ పెద్ద ప్రమాదంకు గురి కావచ్చని కూడా చెప్తున్నారు. అయిన కూడా అతను నాకేంటని తన ప్రార్థనల్లో మునిగిపోయాడు. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రైల్వే శాఖ సీరియస్..
ఒక వ్యక్తి రన్నింగ్ ట్రైన్ లో దీపం వెలిగించిన ఘటనపై ఇండియన్ రైల్వేస్ స్పందించింది. అతని పీఎన్ ఆర్, రైలు కోచ్, ట్రైన్ నంబర్ లపై తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇలాంటి ఘటనలపై సీరియస్ గా చర్యలుంటాయని భారతీయ రైల్వే స్పష్టం చేసింది.
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