/Video Viral: నీ గొప్ప మనసుకు సలాం భయ్యా.. ఎండ దెబ్బ తగిలిన పాముకు పైపుతో నీళ్లు పోస్తు సపర్యలు.. వీడియో వైరల్..

Man pouring water on cobra with pipe amid summer heat season Video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు నిత్యం వైరల్గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చాలా ఆశ్చర్యకరంగాను ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు మాత్రం చాలా భయపెట్టేలా ఉంటాయి. ఇటీవల పాములు వీడియోలకు నెట్టింట ఫుల్ క్రేజ్ కన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే ఒకప్పుడు భయంతో పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం పాముతో రీల్స్, స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. కొన్ని రోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన దాదాపు 45 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా హీట్ నమోదౌతుంది. దీంతో వడదెబ్బలకు జనాలు చాలా మంది అకాల మరణం చెందుతున్నారు. మరికొంత మంది అపస్మాకర స్థితిలోకి కూడా వెళ్లిపోతున్నారు.
అంతే కాకుండా ఇటీవల కొంత మంది పాము కాట్లకు ఎక్కువగా గురౌతున్నారు. పాములు ఎక్కువగా చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవి చెట్లలో, చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నక్కి దాక్కుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఒక పాము ఎండ వేడికి తట్టుకొలేక ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది. మరీదానికి ఎండ దెబ్బ తగిలిందో ఏమో కానీ ఎటు కదల్లేక అలానే వాకిట్లో చుట్టుకుని ఉండిపోయింది.
ఈ క్రమంలో పామును చూసిన అక్కడి వారు వెంటనే పైప్ ఆన్ చేసి దాని మీద నీళ్లను పోశారు. ఆ చల్లని నీళ్లకు పాము ప్రాణాలు తిరిగొచ్చినట్లైంది. అప్పటి వరకు చలనం లేకుండా ఉండిపోయిన పాము కాస్త ఆ నీళ్లు పోసే వరకు అది పగడ విప్పీ అటు ఇటు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించింది.
మొత్తంగా కోబ్రా మీద నీళ్లు పొయడంతో అది వేడి నుంచి ఉపశమనం పొందింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపొతున్నారు. మరికొంత మంది నువ్వు తోపు భయ్యా.. కోబ్రా ప్రాణాలు కాపాడావని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
అయితే పాములకు తమకు తోచిన మంచి చేయడం మంచిదే. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయి. దీనితో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కోబ్రాలు ఎక్కువగా సువాసన గల పూలు, గుబురుగా ఉండే చెట్లు ఉన్న ప్రదేశాల్లో నివాసం చేస్తాయి. అందుకే ఇంటి చుట్టు క్లీన్ గా ఉంచుకొవాలి. ఎలుకలు, కప్పలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలి.