English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఓర్నాయనో.. అదేమన్నా నీ అమ్మాయారా..?..పామును నోట్లో పెట్టుకుని కసితీరా ఆ పని.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake Video: ఓర్నాయనో.. అదేమన్నా నీ అమ్మాయారా..?..పామును నోట్లో పెట్టుకుని కసితీరా ఆ పని.. షాకింగ్ వీడియో..

Man puts Snake in his mouth: పామును నోట్లో పెట్టుకుని దానికే చుక్కలు చూపించాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు ఏంట్రా బాబు అంటూ బిత్తరపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 11, 2025, 02:56 PM IST
  • నోట్లో పాము పెట్టుకుని హల్ చల్..
  • వీడియోపై నెట్టింట దుమారం..

Trending Photos

Best Child Investment Plans: ఆడపిల్ల భవిష్యత్తు అమ్మచేతిలోనే.. సుకన్య కాకుండా మరో అద్భుత స్కీమ్..ఇప్పుడే ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి..!!
7
Investment formula
Best Child Investment Plans: ఆడపిల్ల భవిష్యత్తు అమ్మచేతిలోనే.. సుకన్య కాకుండా మరో అద్భుత స్కీమ్..ఇప్పుడే ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి..!!
Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!
7
Negative Energy
Negative Energy: మీపై చెడు కన్ను ప్రభావం పడిందా? మీ అదృష్టాన్ని శాపంగా మార్చారా? తక్షణం ఈ నివారణ చర్యను పాటించండి!
Tollywood Senior Heroes Remuneration: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోస్‌లో ఎవరి రెమ్యునరేషన్ ఎంత.. ? ఎవరు ఎంత తీసుకుంటున్నారంటే..!
5
tollywood Senior heroes remuneration
Tollywood Senior Heroes Remuneration: టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోస్‌లో ఎవరి రెమ్యునరేషన్ ఎంత.. ? ఎవరు ఎంత తీసుకుంటున్నారంటే..!
Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!
5
Chiranjeevi 10th Class Marks
Chiranjeevi 10th Marks: చిరంజీవి 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ వైరల్..మెగాస్టార్ మార్కులు తెలుసా..మరి అంత ఘోరమా.!
Snake Video: ఓర్నాయనో.. అదేమన్నా నీ అమ్మాయారా..?..పామును నోట్లో పెట్టుకుని కసితీరా ఆ పని.. షాకింగ్ వీడియో..

Man puts Snake in his mouth Video goes viral: చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే అక్కడి దూరంగా పారిపోతారు. మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్లరు. ముఖ్యంగా ఎలుకలు ఉన్న చోట పాములు ఎక్కువగా కన్పిస్తాయి. కొంత మంది తమ ఇళ్లలో పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. దానికిహనీ కల్గించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. వాటికిఅపకారం చేస్తే లేని పోనీ దోషాలు చుట్టుకుంటాయని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అదే విధంగా మరికొంత మంది మాత్రం చాలా డెంజర్ గా ఉంటారు. పాములు కన్పిస్తే వాటితో చెడుగుడు ఆడుకుంటారు. తమ ప్రాణాల్ని పణంగా పెట్టి రిస్క్ లు చేస్తారు. ఇలాంటి ఘటనల్లో కొన్నిసార్లు వారి ప్రాణాలు గాల్లో దీపంలా ఆరిపోయిన ఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి. ఈ విధంగా కొంత మంది స్నేక్ క్యాచర్ లు పాముల్ని పట్టుకునేక్రమంలోస్టంట్ లు చేసిన అనేక వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారాయి. వీటిని చూసేందుకు నెటిజన్లు కూడా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

తాజాగా.. ఒక స్నేక్ క్యాచర్ నాగుపామును పట్టుకునేందుకు వచ్చాడు. దాన్ని సైలెంట్ గా బంధిస్తే తన స్పెషాలిటీ ఏముంటుందని అనుకున్నాడో ఏంటో కానీ..దాన్ని తన నోటితో బంధించాడు. అంతేకాకుండా.. ఏదో యువతిని లిప్ లాక్ చేసినట్లు పామును నోట్లో కొద్దిసేపు పెట్టుకున్నాడు. పాపం.. అది అతని నుంచి విడ్పించుకోవడానికి విలవిల్లాడిపోయింది.

Read more: Snake Video: బాప్ రే.. కిచెన్‌లో నక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఆ తర్వాత దాన్ని వదిలేసి సంచిలో వేసుకున్నాడు. మరీ దానిలో విషం ఉందో లేదా స్టంట్ లో భాగంగా ఇలా చేశాడో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి పైత్యం రా.. అదేమన్నా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటున్నావా..?.. అంటూ నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అది కాటు వేస్తే ముద్దులు అటుంచీ.. పైకీ పోతావ్ రా బాబు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoKing Cobra VideoSnake Biteman kisses snake

Trending News