Big Cobra Video: సొరకాయ పొట్టు తలచినట్లు.. పాము కుబుసాన్ని తొలగిస్తున్న వ్యక్తి.. వీడియో ఇదే..

Big King Cobra Video Watch Now: గత కొద్ది రోజుల నుంచి ప్రకృతిలో నివసించే అడవి జంతువులతో పాటు విశసర్పాలు మానవ వివాసాల మధ్యకి రావడం సర్వసాధారణమైపోయింది.. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన పాములను కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ప్రకృతిపై ఉన్న ప్రేమతో వాటిని పట్టుకొని సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలేస్తున్నారు. ఇలా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న వారిలో ఒకరు మున్న స్నేక్ క్యాచర్.. ఇతను గత కొద్ది రోజుల నుంచి జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్న పాములను పట్టుకొని రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇతడు రెస్క్యూ చేస్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోను తీసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
ఈ వీడియోలో స్నేక్ క్యాచర్ ఒక పామును జనావాసాల దగ్గరగా ఉన్న ఓ ఎండిన పొలంలోకి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము సంచారం చేయడంతో వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి దానిని పట్టుకుంటాడు. అయితే, ఆ పాము దాని శరీరం భాగంపై ఉన్న కుబుసం విడిచే దశలో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ సమయంలో పాములు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ కుబుసం కళ్ళను పూర్తిగా కప్పేస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ పాములు ఎక్కడికి వెళ్తాయనేది వాటికి కనిపించదు. అయితే ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఇలా పట్టుకున్న పామును.. తన చేతులతో చర్మాన్ని పూర్తిగా తొలగించడం మీరు చూడొచ్చు.
ఈ వీడియోలో.. ఆ వ్యక్తి పామును ఒక చేతితో పట్టుకొని.. మరో చేతితో దాని చర్మ పైభాగంలోని పొరను సులభంగా తొలిచేయడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి పాముకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా చాలా నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా తొలగిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ వీడియోలో ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ని ఒకరు అన్న ఇది పామా అని ప్రశ్న అడిగితే.. అతను ఒక విషపూరితమైన నాగుపామని.. దీనిని ఎంతో సురక్షితంగా రక్షించారని ఆయన తెలిపారు. నిజానికి ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రా లు ఒక్కొక్క సమయంలో సంవత్సరానికి రెండుసార్లు దాని కుబుసాన్ని విడుస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో మరికొన్ని జాతులకు సంబంధించిన పాములు మూడుసార్లు కుబుసాన్ని వదిలిపెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పాములు తీవ్ర సమస్యలకు గురవుతూ.. మరణిస్తూ ఉంటాయి.. కాబట్టి కుబుసం పెడితే సందర్భంలో ఉన్న పామును చాలా జాగ్రత్తగా వదిలిపెట్టడం మంచిది. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు 25వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook