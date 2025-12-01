Python Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.!.. కొండ చిలువకే చుక్కలు చూపించాడుగా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Man Rescued huge python video going viral: సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు నిత్యం వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు ఈ వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అంతే కాకుండా.. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే చాలా భయంకరంగాను ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. మొత్తంగా కొండ చిలువలు, పాములు ఇటీవల జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి తన ప్రాణాలకు తెగించి మరీ కొండ చిలువను కాపాడాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల చాలా మంది తమ పెంపుడు జీవాలుగా పాములు, కోబ్రాలను పెంచుకుంటున్నారు. దీని వల్ల కొన్నిసార్లు అనుకొని రిస్క్ లో కూడా పడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక భారీ కొండ చిలువ చెట్లలో బైటకొచ్చింది. దాన్ని కాపాడుతున్న వ్యక్తిపైనే పలుమార్లు దాడికి ప్రయత్నించింది.పాపం.. అతను దాన్ని కాపాడుదామని చూస్తే అదేమో అతనిపై ఆపకుండా పలు మార్లు దాడికి ప్రయత్నించింది. మొత్తంగా అతను చాకచక్యంగా కొండ చిలువను బంధించాడు.
అది చూస్తుంటేనే చాలా భయంకరంగా ఉంది. దాని చారలు చాలా డెంజర్గా ఉన్నాయి. ఎట్టకేలకు కొండ చిలువను బంధించి అతను దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేశాడు. మొత్తంగా భారీ కొండ చిలువ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇంత డేర్ నెస్ అవసరమా.. ?. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొండ చిలువలు, పాములతో ఇలాంటి రిస్క్ లు చేస్తే కొన్ని సందర్భాలలో లేని అపాయాల్లో పడొచ్చని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.