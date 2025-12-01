English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Python Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.!.. కొండ చిలువకే చుక్కలు చూపించాడుగా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Python Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.!.. కొండ చిలువకే చుక్కలు చూపించాడుగా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Man rescued huge python Video: కొండ చిలువను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  అంతేకాకుండా  ఇలాంటి రిస్క్ లు అవసరమా..?.. అంటూ మండిపడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:50 PM IST
  • కొండ చిలువతో చెలగాటం..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Dr.Subhash Chandra: మీడియా రంగ సంచలనం డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర చెప్పిన 7 జీవిత సూత్రాలు ఇవే..
5
Dr Subhash Chandra birthday
Dr.Subhash Chandra: మీడియా రంగ సంచలనం డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర చెప్పిన 7 జీవిత సూత్రాలు ఇవే..
LPG Price drop: సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన వంటగ్యాస్ ధరలు.. కొత్త ధరలివే..!!
5
LPG cylinder price Cut
LPG Price drop: సామాన్యులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన వంటగ్యాస్ ధరలు.. కొత్త ధరలివే..!!
School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..
6
School holidays
School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..
EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ప్రతి ఏడాది రూ.45 వేల వడ్డీ జమ!
6
EPF interest rate
EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో ప్రతి ఏడాది రూ.45 వేల వడ్డీ జమ!
Python Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.!.. కొండ చిలువకే చుక్కలు చూపించాడుగా.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Man Rescued huge python video going viral: సోషల్ మీడియాలో పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు నిత్యం వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు ఈ వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అంతే కాకుండా.. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే చాలా భయంకరంగాను ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురిచేసేవిలా ఉంటాయి. మొత్తంగా కొండ చిలువలు, పాములు ఇటీవల జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కొండ చిలువ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి తన ప్రాణాలకు తెగించి మరీ కొండ చిలువను కాపాడాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.  ముఖ్యంగా ఇటీవల చాలా మంది తమ పెంపుడు జీవాలుగా పాములు, కోబ్రాలను పెంచుకుంటున్నారు. దీని వల్ల కొన్నిసార్లు అనుకొని రిస్క్ లో కూడా పడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక భారీ కొండ చిలువ చెట్లలో బైటకొచ్చింది. దాన్ని కాపాడుతున్న వ్యక్తిపైనే పలుమార్లు దాడికి ప్రయత్నించింది.పాపం.. అతను దాన్ని కాపాడుదామని చూస్తే అదేమో అతనిపై ఆపకుండా పలు మార్లు దాడికి ప్రయత్నించింది. మొత్తంగా అతను చాకచక్యంగా కొండ చిలువను బంధించాడు.

అది చూస్తుంటేనే చాలా భయంకరంగా ఉంది. దాని చారలు చాలా డెంజర్గా ఉన్నాయి. ఎట్టకేలకు కొండ చిలువను బంధించి అతను దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేశాడు. మొత్తంగా భారీ కొండ చిలువ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇంత డేర్ నెస్ అవసరమా.. ?. అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొండ చిలువలు, పాములతో ఇలాంటి రిస్క్ లు చేస్తే కొన్ని సందర్భాలలో లేని అపాయాల్లో పడొచ్చని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

  

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoPython VideoPython Attack VideoVideo ViralSnake vs man

Trending News