Bull On Bike Viral Video: సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని రోజుకో వింతను మనమంతా చూస్తూ వస్తున్నాం.. అయితే, తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ముక్కుపై వేలేసుకునేలా చేస్తోంది. సాధారణంగా బైక్ మీద ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వెళ్లడమే ప్రమాదకరం అనుకుంటే. ఇక్కడొక బుద్ధిలేని యువకుడు ఏకంగా ఒక ఎద్దును బైక్ పై ముందు కూర్చోబెట్టుకొని హైవేపై దూసుకుపోతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక యువకుడు తన బైక్ పై వెళ్తున్నాడు.. అయితే, ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంకు ఉన్న ముందు భాగంలో ఒక భారీ ఎత్తును కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఆ ఎద్దు కూడా ఏ మాత్రం భయం లేకుండా.. చాలా అలవాటు ఉన్నట్లుగా దర్జాగా కూర్చొని ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించడం కూడా మీరు వీడియోలో గమనించవచ్చు. యువకుడు మాత్రం సీటు వెనక భాగంలో కూర్చుని బైక్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వేగంగా హైవే పై నడుపుతూ ఉండడం మీరు చూడవచ్చు.
అదే దారిలో కారులో వెళ్తున్న కొందరు ప్రయాణికులు ఈ దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. తమ కళ్ళను తామే నమ్మలేక వెంటనే మొబైల్ తీసి.. ఈ వింత సవారిని అందులో చిత్రీకరించారు.. ఆ యువకుడు ఏ మాత్రం తడబడకుండా.. ఎద్దు ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెళ్ళను చూసి కారులో ఉన్న వారంతా అవ్వక్కైపోయారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అధికాస్త క్షణాల్లో వైరల్ అయింది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. వీడు మామూలోడు కాదు.. యముడికి పోటీ ఇచ్చేలా ఉన్నాడని ఒకరు కామెంట్ చేస్తే.. మరొకరు మూగజీవాల ప్రాణాలతో ఇలాంటి ఆటలేంటని వన్యప్రాణి నిపుణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు..
ఇది టాలెంటా లేక పిచ్చి పనా అని మరికొందరు కామెంట్లలో పెడుతున్నారు. చూడడానికి ఇది వింతగా ఉన్నప్పటికీ ఇందులో ప్రాణాపాయం పొంచి ఉందని కొంతమంది ట్రాఫిక్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. బైక్ బ్యాలెన్స్ తప్పిన లేదా ఎద్దు ఒక్కసారిగా బెదిరిన ఊహించని ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని.. ఇలాంటి విన్యాసాలు చేయడం చట్టరిత్య నేరమని.. మూగజీవాలను ఇలా తరలించడం జంతు హింస కింద వస్తుందని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియో ఎక్కడో దక్షిణాఫ్రికాలోని ఓ ప్రదేశంలో తీసినట్లు తెలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..