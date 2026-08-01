Man Rides Thermocol Sheet Video Watch: దేశవ్యాప్తంగా వర్షాకాలం జోరుగా కొనసాగుతోంది.. గత కొన్ని రోజులుగా పలు రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాల కారణంగా అనేక నగరాలతో పాటు పట్టణాలు జలమయమయ్యాయి. ప్రధాన రహదారులతో పాటు వీధులు వర్షపు నీటితో నిండిపోయి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోవడంతో పాటు ఇళ్లలోకి నీరు చేరడం వంటి సమస్యలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే, ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా కొందరు తమ వెరైటీ స్కిల్స్, అద్భుతమైన ఆలోచనలు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటూ పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్విస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
వివరాల్లోకి వెళ్తే..
తీవ్ర వర్షపాతం కారణంగా ఒక వీధిలో మోకాలు లోతు కంటే ఎక్కువగానే నీరు నిలిచిపోయింది.. వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయి.. జనాలు ఇళ్లకే పరిమితమైన ఆ సమయంలో ఒక వ్యక్తి చేసిన విన్యాసం అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. రోడ్డుపై నిలిచిన నీటిని చూసి విసుక్కోకుండా.. అతడు ఒక వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. ఇంట్లో ఉన్న థర్మాకోల్ షీట్ను బయటకు తీసి.. దాన్నే ఒక బోట్ మార్చుకున్నాడు.
ఆ ఫోమ్ షీట్పై హాయిగా కూర్చొని.. వర్షపు నీటిలో తేలుతూ.. తన చేతులతో నీటిని వెనక్కి నెట్టుకుంటూ హాయిగా పడవ ప్రయాణం చేశాడు. ఆ వీధిల్లో అతను అలా నవ్వుతూ తేలిపోతుంటే.. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు తమ ఫోన్లలో ఆ ఘటన వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
నెట్టింట కామెంట్ల వర్షం..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. లక్షలాది మంది ఈ వీడియోను వీక్షించడమే కాకుండా రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. భారతీయుల టెక్నిక్కు ప్రపంచంలో ఎవరూ సాటి రారు.. అని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతుండగా.. మున్సిపల్ అధికారులు వాటర్ పార్క్ సౌకర్యం ఉచితంగా కల్పించారని, బోటింగ్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉందని.. మరికొందరు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
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