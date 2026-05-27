/Cobra Video: ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి.. 9 అడుగుల కింగ్‌ కోబ్రాతో యువకుడి ప్రమాదకర స్టంట్.. వీడియో..

9-Foot King Cobra Video Watch: సోషల్ మీడియాలో రోజుకు ఒక వింతైన.. ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియో ప్రత్యక్షమవుతూనే ఉంటుంది.. కొన్ని వీడియోలు నవ్వు పుట్టిస్తే.. మరికొన్ని వీడియోలు మాత్రం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ.. అప్పుడప్పుడు భయాందోళనకు కూడా గురి చేస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి కోవాకు చెందిన ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. కేవలం కొన్ని సెకండ్ల వ్యవధి ఉన్న ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భయాందోళనతో పాటు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అసలు ఈ వీడియోలో ఏముంది? ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరిగెత్తే ఈరోజుల్లో. ఒక యువకుడు ఏకంగా కాలసర్పంగా భావించే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా తో చెలగాటం ఆడాడు.. సుమారు 8 నుంచి 9 అడుగుల పొడవున్న.. అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రాను ఆ యువకుడు అత్యంత చాకచక్యంగా పట్టుకున్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. సదరు యువకుడు ఆ భారీ పాము తోక భాగాన్ని తన ఎడమ చేతితో.. అలాగే దాని శరీర భాగాన్ని కుడి చేతితో పట్టుకొని గాల్లోకి లేపడం కూడా మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు..
ఆ సమయంలో ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఏమాత్రం తగ్గకుండా తన భారీ పడగలను విప్పి.. గాల్లోనే బుసలు కొడుతూ కనిపించడం చూసే వారికి వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోంది.. ఇలాంటి సాహసాలు ప్రాణాంతకం.. నిపుణుల పర్యవక్షణ లేకుండా, సరైన శిక్షణ లేకుండా పాములను పట్టుకోవడం చట్టరీత్యా నేరం, అలాగే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.. ఈ ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం ఇంస్టాగ్రామ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. వీడియో అప్లోడ్ చేసిన కొద్ది రోజులకే లక్షలాది వ్యూస్ తో పాటు వేలాది లైక్స్ రావడం విశేషం..
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా కామెంట్ల రూపంలో స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. కొంతమంది సోషల్ మీడియా దారులు ఆ యువకుడి ధైర్యంతో పాటు నైపుణ్యాన్ని చూసి నేర్చుకుంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. కొందరు మాత్రం ఇది ధైర్యం కాదు పిచ్చితనం.. ఒక్క చిన్న పొరపాటు జరిగిన ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయేవి అంటూ కామెంట్లు రాస్తూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం ఇలాంటి ప్రాణాంతకమైన స్టన్స్ చేయడం సరికాదని.. వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు..
