  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు..!. చేతికి గ్లౌజులు వేసుకుని కోబ్రాతో డెంజర్ స్టంట్స్.. ఇంతలో...?.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake video viral: పాము పడగ విప్పి పలు మార్లు అతడ్ని కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అతను ఆగకుండా దానికి పదే పదే  ఇరిటెట్ తెప్పించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:02 PM IST
  • పాముతో డెంజర్ గెమ్స్..
  • ఫైర్ అవుతున్న నెటిజన్లు..

Man risky stunts with poisonous snake video: పాములు ఎక్కడైన కన్పిస్తే చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం వాటితో స్టంట్ లు చేస్తారు . కొన్నిసార్లు వీరిస్టంట్లు కాస్త వాళ్ల జీవితాలకు పెద్ద ప్రమాదం తీసుకొచ్చి పెడతాయి.ఈ క్రమంలో ఇటీవల పాముల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా పాముల వీడియోలు ఎగబడి మరీ చూస్తున్నారు. చాలా మంది పాముల్ని చూడగానే అక్కడి నుంచి పారిపోతారు.

 

వెంటనే వాటిని పట్టుకునేవారికి సమాచారం ఇస్తారు. వాటికి ఆపదలు కల్గించకూడదని చెపుతారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక వ్యక్తి పామును చూశాడు. అది చూసేందుకు చాలా చిన్నదిగా ఉంది. కానీ అది పడగ విప్పీ కోపంగా దాడికి పదే పదే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం అన్నట్లు పాము పడగ విప్పీ పదే పదే కాటు వేస్తుంది.

మరీ ఒక వ్యక్తి చేతికి గ్లౌజులు వేసుకునిమరీ పామును పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. కానీ అది మాత్రం ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా అతడితో ఫైటింగ్ కు దిగింది. పలు మార్లు కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది. అతను కూడా అంతే చాకచక్యంగా పాము కాటు నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

Read more:Video Viral: ఓర్నాయనో.. డబ్బుల బ్యాగ్‌ను ఎత్తుకెళ్లిన కోతి.. నోట్లను కొరికేస్తు చెట్టు మీద హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

మరీ అతను పబ్లిసిటీ కోసం ఈ స్టంట్ లు చేశాడో లేదా.. నిజంగానే స్నేక్ క్యాచరో తెలీదు కానీ.. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి స్టంట్ లు అవసరమా..?.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. పొరపాటున అది కాటేస్తే సిట్యువేషన్ ఏమౌతుందో తెలుసా..?.. అంటూ సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేసి తమ లైఫ్ ను డెంజర్ లో వేసుకొవద్దని చెబుతున్నారు.

