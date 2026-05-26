/Cobra Video: హ్యాట్సాఫ్ భయ్యా.. చనిపోయిందనుకున్న పాముకు పైపుతో ఊపిరి పోసి.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న వీడియో...

Man saves Cobra life almost in dies situation Video: దేశ వ్యాప్తంగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. సమ్మర్ స్ట్రోక్ తో జనాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. ఇప్పటికే రోహిణి కార్తె ప్రభావంతో ఎండలు మరింత ముదిరిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎండల ప్రభావంతో సామాన్య జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇంట్లోంచి కాలు బైట పెడదామన్న జనాలు భయపడిపోతున్నారు. చాలా మంది అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లేందుకు సాహాసం చేయడంలేదు. ఈ క్రమంలో ఎండల ప్రభావంకు మనుషులే కాదు నోరులేని మూగ జీవాలు సైతం విలవిల్లాడిపోతున్నాయి.
A Brave Young Man Saved
A Dying Snake After Endless
Efforts Proving Humanity Means
Protecting Every Life Without Fear
Or Judgment. pic.twitter.com/opuxDt5P1Q
— Riya Ghosh (@Riyaghoshm) May 26, 2026
ఇటీవల ఎండల వేడికి అడవిలోని జంతువులు ఆహరం, తాగు నీరు కోసం అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాల్లోకి వస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల మూగజీవాలు నీళ్లు దొరక్క చనిపోతున్నాయి. అచ్చం ఈ విధంగా అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన ఒక పామును స్థానికంగా ఉన్న వ్యక్తి దానికి ప్లాస్టిప్ పైపు తో గాలి ఇచ్చి మరీ దాని ప్రాణాలు కాపాడాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
పాము ఎండ ప్రభావంకు గురైంది. అడవిలో ఎటు కదల్లేక ఒక చోట పడిపోయింది. చాలా కష్టంగా పాకుతుంది. దీన్ని ఒక వ్యక్తి గమనించాడు. వెంటనే ఆ పామును తన చేతుల్తో పట్టుకుని దాని నోట్లోకి పైపుపెట్టి గాలి ఊదుతూ ఊపిరి పొశాడు. ఆ తర్వాత దాని నోట్లోకి ఒక రబ్బర్ పైపు వేసి నీళ్లు పోశాడు. పాములో చలనం వచ్చేలా అటు ఇటు కదిలించాడు. చాలా సేపటి తర్వాత ఆ పాములో కదలికలు మునుపటిలా వచ్చాయి.
అది మెల్లగా కళ్లు తెరిచి అతను వేసిన నీళ్లను తాగింది. నెమ్మదిగా శ్వాసను కూడా తీసుకుంది. దీంతో అక్కడి వారి ఆనందానికి అవధులు లేవని చెప్పుకొవచ్చు. సదరు వ్యక్తి దేనీ కోసమైతే తన ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టాడో ఆ పాము చివరకు బతికింది. నెమ్మదిగా అది పాక్కుంటూ చెట్లలోకి వెళ్లి పోయింది.
ఈ మొత్తం ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిలో అసలు ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో మాత్రం వివరాలు మాత్రం లేదు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు మాత్రం ఫిదా అవుతున్నారు. పాముకు తన ఊపిరి పోసిన వ్యక్తిని గ్రేట్ అంటూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
