Snake Video: ఏం గుండెరా వాడిది.. ఉత్త చేతులతో నాగు పాము చర్మంను అలా ఒలిచేస్తున్నాడు.. షాకింగ్ వీడియో..

Man shedding cobra snake skin video goes viral: పాముల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి కోబ్రాలు కన్పించిన వెంటనే నెటిజన్లు వీడియోలు తీసుకుని మరీ సోషల్ మీడియాలో వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ కోబ్రాల వీడియోలు నెటిజన్లు చూస్తున్నారు.
పాములు ఎక్కువగా మానవ నివాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.బెడ్ లలో, స్కూటీ డిక్కీలలో, కారు బానెట్ లో నక్కి దాక్కుంటున్నాయి. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న అడవులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రదేశంలో పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. అయితే.. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే దూరంగా పారిపోతారు .
కానీ కొంత మంది వాటితో డెంజర్ గా స్టంట్ లకు దిగుతారు. మరోవైపు కొంత మంది స్నేక్ క్యాచర్ లు పాముల్ని పెంచుకుంటారు. మరీ పాములు కుబుసం విడిచేటప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటాయంటారు. కానీ ఇక్కడొక స్నేక్ క్యాచర్ తన చేతిలో పామును పట్టుకుని చర్మం ఒలిచేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పాము కుబుసం వదలడానికి రెడీగా ఉంది.మరీ అతను స్నేక్ క్యాచరోలేదా పాముల్ని పెంచుకుంటాడో తెలీదుకానీ.. తన చేతిలో కోబ్రాను పట్టుకుని మెల్లగా దాని చర్మంను తొలగిస్తున్నాడు. పాము కూడా ఏమనకుండా చక్కగా కూర్చుంది. దాని చర్మంను పట్టి లాగి మరీ తీసేస్తున్నాడు.
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. వామ్మో.. వీడిది ఏంగుండెరా బాబు అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అది కుబుసం విడిచేటప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటుందంటారు. ఇదేంటీ ఇలా కూర్చుంది అని షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.