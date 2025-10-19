Snake Video: ఏం గుండెరా వాడిది.. ఉత్త చేతులతో నాగు పాము చర్మంను అలా ఒలిచేస్తున్నాడు.. షాకింగ్ వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cobra Snake Video: పాము చర్మాన్ని ఒలిచేటప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడొక వ్యక్తి చేతిలో కోబ్రాను పట్టుకుని దాని చర్మంను తీసేస్తున్న అది ఏమనడంలేదు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Man shedding cobra snake skin video goes viral: పాముల వీడియోలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి కోబ్రాలు కన్పించిన వెంటనే నెటిజన్లు వీడియోలు తీసుకుని మరీ సోషల్ మీడియాలో వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ కోబ్రాల వీడియోలు నెటిజన్లు చూస్తున్నారు.

పాములు ఎక్కువగా మానవ నివాసాల్లోకి వస్తున్నాయి.బెడ్ లలో, స్కూటీ డిక్కీలలో, కారు బానెట్ లో నక్కి దాక్కుంటున్నాయి. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న అడవులు, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న ప్రదేశంలో పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి. అయితే.. చాలా మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే దూరంగా పారిపోతారు .

కానీ కొంత మంది వాటితో డెంజర్ గా స్టంట్ లకు దిగుతారు. మరోవైపు కొంత మంది స్నేక్ క్యాచర్ లు పాముల్ని పెంచుకుంటారు. మరీ పాములు కుబుసం విడిచేటప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటాయంటారు. కానీ ఇక్కడొక స్నేక్ క్యాచర్ తన చేతిలో పామును పట్టుకుని చర్మం ఒలిచేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పాము కుబుసం వదలడానికి రెడీగా ఉంది.మరీ అతను స్నేక్ క్యాచరోలేదా పాముల్ని పెంచుకుంటాడో తెలీదుకానీ.. తన చేతిలో కోబ్రాను పట్టుకుని మెల్లగా దాని చర్మంను తొలగిస్తున్నాడు.  పాము కూడా ఏమనకుండా చక్కగా కూర్చుంది.  దాని చర్మంను పట్టి లాగి మరీ తీసేస్తున్నాడు.

ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.దీంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. వామ్మో.. వీడిది ఏంగుండెరా బాబు అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అది కుబుసం విడిచేటప్పుడు చాలా కోపంగా ఉంటుందంటారు. ఇదేంటీ ఇలా కూర్చుంది అని షాక్ అవుతున్నారు. మొత్తంగా  ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

