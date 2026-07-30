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Video Viral: వీడెంట్రా బాబు.. భారీ వరద ప్రవాహంలో కూర్చి వేసుకుని మరీ.. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Heavy rains Effect:  దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన భారీవర్షాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. నదులు, ప్రాజెక్టులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.   భారీగా వరద నీరు వస్తుండటంతో పర్యాటకులు సైతం ప్రాజెక్టుల్ని చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:22 PM IST
Video Viral: వీడెంట్రా బాబు.. భారీ వరద ప్రవాహంలో కూర్చి వేసుకుని మరీ.. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: వీడెంట్రా బాబు.. భారీ వరద ప్రవాహంలో కూర్చి వేసుకుని మరీ.. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..
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