/Video Viral: వీడెంట్రా బాబు.. భారీ వరద ప్రవాహంలో కూర్చి వేసుకుని మరీ.. వీడియోపై నెట్టింట రచ్చ..

Man making reels on flood water video viral: దేశ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. గతంలో వర్షాలు లేక రైతన్నలుతీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.ఇప్పుడు మాత్రం భారీ వానలతో జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని జలమయం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఈ వరద ప్రవాహంలో రీల్స్ చేస్తు తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో వేసుకుంటున్నారు. ప్రాజెక్టులు, వరద నీళ్లు, మొదలైన చోట్ల రీల్స్ చేస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు ఈ రీల్స్ వల్ల ప్రజలు చాలా అసౌకర్యంకు గురౌతున్నారు.
మరికొన్నిసార్లు వారు తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో వేసుకుని మరీ రీల్స్ చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో లైక్ లు, కామెంట్స్ కోసం నానా పాట్లు పడుతున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది. భారీగా ప్రవహిస్తున్న వదర నీరు స్థానికంగా ఒక బ్రిడ్జి నుంచి పొంగిపొర్లుతుంది. దీంతో ఆ మార్గంలో రాక పోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
అయిన కూడా అక్కడొక వ్యక్తి బ్రిడ్జీ మధ్యలో వరద నీళ్లలో వెళ్లి కుర్చి వేసుకుని మరీ కూర్చున్నాడు. అతను ఈ చల్లని వెదర్ లో వరద ప్రవాహంలో కూర్చుని సిగరెట్ వెలిగించుకుని మరీ తాగాడు. అక్కడున్న వారు కొంత మంది ఇతగాడి పైత్యంను రికార్డు చేస్తున్నారు. అక్కడున్న వారు కొంత మంది మాత్రం నదిలో కొట్టుకుని పోతావ్ అంటూ గట్టిగా అరుస్తున్నాడు.
కానీ ఇతను మాత్రం రీల్స్ రికార్డింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి పనులు చేస్తే కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు పోయే చాన్స్ లు ఉంటాయని సెటైర్లు వేస్తున్నారు . ఇలాంటి రిస్క్ లు అవసరమా..?.. అంటూ మరికొంత మంది తిట్టిపోస్తున్నారు.