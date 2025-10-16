King Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది.!. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రా ముఖం మీద నోట్లో నీళ్లను తీసుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Man spitting water on king cobra snake video: చాలా మంది పాముల్ని చూస్తేనే కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతారు. అసలు మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పోరు. ఇక కింగ్ కోబ్రా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అది చాలా డెంజర్గా ఉంటుంది. పాముల్ని అమాంతం మింగేస్తుంది. దాని విషయం మనిషి మీద అత్యంత వేగంగా పనిచేస్తుంది. దాని కాటుకు మనిషి సెకన్ల వ్యవధిలో నురగ కక్కుకుని చనిపోతాడు.
అంతేకాకుండా కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా మానవ నివాసాల్లోకి వస్తాయి. ఇవి ఎక్కువగా దట్టమైన అడవుల్లో, కొండ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే.. ఇటీవల కొంత మంది పాముల్ని, కింగ్ కోబ్రాల్ని, కొండ చిలువల్ని తమ ఇంట్లో పెంపుడు జీవుల్లా పెంచుకుంటున్నారు.
మరీ ఆ విషపు జీవులుసైతం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక కింగ్ కోబ్రా వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి కింగ్ కోబ్రాను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకుంటున్నాడో ఏమో కానీ దాన్ని తీసుకుని జలపాతంలోకి దిగాడు. దాన్ని స్నానం చేయించాడు. ఆ తర్వాత కింగ్ కోబ్రాను చేతిలో పట్టుకుని దాని మీద నోట్లొ నీళ్లను తీసుకుని దానిమీద ఫౌంటెన్ లా పోస్తున్నాడు.
Read more: Snake Video: వీటి డ్రామాకు ఆస్కార్ పక్కా.!. పాము ఎదురుపడగానే కప్ప, చేప ఏంచేశాయో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..
అది కూడా అతను నీళ్లను పోస్తుంటే.. ఏదో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.ఏం గుండెరా వాడిది అంటూ అతనిపై పంచ్లు వేస్తున్నారు. పొరపాటున అది కాటేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.