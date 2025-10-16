English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది.!. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రా ముఖం మీద నోట్లో నీళ్లను తీసుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

King Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది.!. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రా ముఖం మీద నోట్లో నీళ్లను తీసుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake video Viral: కింగ్ కోబ్రాను చేతిలో పట్టుకున్నాడు. జలపాతంలో నోట్లో నీళ్లను తీసుకుని దాని మీద పోస్తున్నాడు. మరీ అది కూడా అస్సలు ఏమనట్లేదు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 16, 2025, 12:14 PM IST
  • కింగ్ కోబ్రాపై ఉమ్ముతున్న వ్యక్తి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: ఈ నలుగురు ప్లేయర్లకు ముంబై ఇండియన్స్ టాటా గుడ్ బై.. లిస్ట్‌లో ఎవరు ఉన్నారంటే..?
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
6
Gold mining
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
King Cobra Video: ఏం గుండెరా వాడిది.!. ఏకంగా కింగ్ కోబ్రా ముఖం మీద నోట్లో నీళ్లను తీసుకుని మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

Man spitting water on king cobra snake video: చాలా మంది పాముల్ని చూస్తేనే కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతారు. అసలు మరోసారి ఆ ప్రదేశంలోకి అస్సలు పోరు. ఇక కింగ్ కోబ్రా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అది చాలా డెంజర్గా ఉంటుంది. పాముల్ని అమాంతం మింగేస్తుంది. దాని విషయం మనిషి మీద అత్యంత వేగంగా పనిచేస్తుంది. దాని కాటుకు మనిషి సెకన్ల వ్యవధిలో నురగ కక్కుకుని చనిపోతాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అంతేకాకుండా కింగ్ కోబ్రాలు చాలా అరుదుగా మానవ నివాసాల్లోకి వస్తాయి. ఇవి ఎక్కువగా దట్టమైన అడవుల్లో, కొండ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే.. ఇటీవల కొంత మంది పాముల్ని, కింగ్ కోబ్రాల్ని, కొండ చిలువల్ని తమ ఇంట్లో పెంపుడు జీవుల్లా పెంచుకుంటున్నారు.

మరీ ఆ విషపు జీవులుసైతం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాయి.  ప్రస్తుతం ఒక కింగ్ కోబ్రా వీడియో తెగ వైరల్ గా మారింది. దీనిలో  ఒక వ్యక్తి కింగ్ కోబ్రాను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచుకుంటున్నాడో ఏమో కానీ దాన్ని తీసుకుని జలపాతంలోకి దిగాడు. దాన్ని స్నానం చేయించాడు. ఆ తర్వాత కింగ్ కోబ్రాను చేతిలో పట్టుకుని దాని మీద నోట్లొ నీళ్లను తీసుకుని దానిమీద ఫౌంటెన్ లా పోస్తున్నాడు.

Read more: Snake Video: వీటి డ్రామాకు ఆస్కార్ పక్కా.!. పాము ఎదురుపడగానే కప్ప, చేప ఏంచేశాయో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

అది కూడా అతను నీళ్లను పోస్తుంటే.. ఏదో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.ఏం గుండెరా వాడిది అంటూ అతనిపై పంచ్లు వేస్తున్నారు. పొరపాటున అది కాటేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

king cobra snakeSnake Videoman spitting on king cobraVideo Viralsocial media

Trending News