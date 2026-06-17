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Cobra Video: ప్రాణాలకు తెగించి నాగుపాము నోటిని సూది, దారంతో కుట్టేసిన వృద్ధుడు.. వీడియో..

Cobra Mouth Stitching Video: తాజాగా ఒక వృద్ధుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని సూది దారం సహాయంతో దాని నోటిని కుడుతున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:11 PM IST
Cobra Video: ప్రాణాలకు తెగించి నాగుపాము నోటిని సూది, దారంతో కుట్టేసిన వృద్ధుడు.. వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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