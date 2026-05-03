Giant Python Video: కొండచిలువతో సాహసం.. కాళ్లను గట్టిగా చుట్టేసిన పాము.. వీడియో!

Giant Python Wraps Viral Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉంటాయి.. మరీ ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి. అయితే తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టక మానదు.. భారీ కొండచిలువ ఒకటి ఒక వ్యక్తి కాళ్ళను గట్టిగా చుట్టేసి.. అతన్ని ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. తాజాగా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో.. ఒక వ్యక్తి తన రెండు కాళ్లకు భారీ కొండచిలువ చుట్టుకొని ఉండటాన్ని మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు.. ఆ పాము తన కండరాల శక్తితో ఆ వ్యక్తిని నలిపేయడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా.. అతను ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ఎంతో కష్టపడుతున్న దృశ్యాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.. ఒకవైపు పాము తన పట్టును మరింత బిగిస్తుంటే.. మరోవైపు ఆ వ్యక్తి ఏ మాత్రం భయపడకుండా.. చాలా చాకచక్యంగా పాము తలభాగాన్ని పట్టుకొని.. దానిని తన శరీరం నుంచి వేరు చేసేందుకు శతవిధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అతని ముఖంలో కనిపిస్తున్న కంగారుతో పాటు అతడున్న పరిస్థితులు ఎంత ప్రమాదకరమో వీడియో చూస్తే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది..
ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షాక్కు గురవుతున్నారు. ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా ప్రాణాలకే ప్రమాదం.. అసలు ఇలాంటి సాహసం ఎందుకు? అంటూ చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ కామెంట్లు చేయడం మీరు గమనించవచ్చు. వన్యప్రాణులతో పెట్టుకోవడం ఎంతటి ప్రమాదకరమో ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది. పాములు ఎంత నిశ్శబ్దంగా వేటాడుతాయో.. ఒకసారి పట్టుకుంటే ఎంతటి శక్తిని ఉపయోగించి వేటాడుతాయో అన్నది ఈ వీడియో స్పష్టం చేస్తోంది..
కొండచిలువలు చాలా శక్తివంతమైనవి, ప్రమాదకరమైనవి.. ఇవి తన ఆహారాన్ని గట్టిగా చుట్టేసి.. ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపేస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఎదురైనప్పుడు స్వయంగా పాములను పట్టుకోవడానికి లేదా వాటితో ఫోటోలకు ఫోజులు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించడం అస్సలు మంచిది కాదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైతే వెంటనే.. అటవీశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించడమే కాకుండా.. మీకు దగ్గరగా ఉన్న ఇతరుల సహాయం తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఏ చిన్న పొరపాటు చేసిన అది ప్రాణాలకే ముప్పుగా మారే అవకాశాలున్నాయి..
