Man Stunts with Bulk of cobra Snakes Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే మరల అక్కడకు అస్సలు పోరు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. పాములు కన్పిస్తే వాటితో స్టంట్ లు చేస్తారు. అవసరంలేకున్న వాటితో స్టంట్లు చేసి అందరి ముందు హీరోయిజం చూపిస్తారు. మొత్తంగా కొంత మంది పాములతో డెంజర్ పనులు చేస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాముల కుప్పతో ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న స్టంట్ లకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో స్నేక్ క్యాచర్ తన ముందు కుప్పలుగా పాముల్ని పెట్టుకున్నాడు.మరీ అతను వాటితో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు . అవి కోపంతో బుసలు కొడుతున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. మొత్తంగా అతను పాములతో రిస్కీ స్టంట్ లకు దిగాడు. అంతటితో ఆగకుండా తన పైత్యంను వీడియో కూడా తీశాడు.
ఈ క్రమంలో అవి అతనిమీద పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు కూడా ట్రైచేశాయి. కానీ అతను తప్పించుకున్నాడు. మొత్తంగా ఈపాముల డెంజరస్ స్టంట్ ల వీడియో వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కోబ్రా ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్ గా ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పాములు భలే కుప్పలుగా ఒక చోట కూర్చున్నాయ్ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.