English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు.. బుసలు కొడుతున్న పాములతో డెంజర్ స్టంట్స్.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake Video: ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు.. బుసలు కొడుతున్న పాములతో డెంజర్ స్టంట్స్.. షాకింగ్ వీడియో..

Cobra Snake Video: చాలా మంది పాములు కన్పించిందంటే వెంటనే దూరంగా పారిపోతారు.అసలు పాములుఉన్న చోటకు వెళ్లేందుకు సాహాసం చేయరు. కానీ ఇక్కడోక స్నేక్ క్యాచర్ మాత్రం కుప్పల కొద్ది ఉన్న పాములతో డెంజర్ గా ప్రవర్తిస్తున్నాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 2, 2025, 07:17 PM IST
  • పాముతో డెంజర్ స్టంట్ లు..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Dawaood Ibrahim: కానిస్టేబుల్ కుమారుడు నుంచి అండర్ వరల్డ్ డాన్ గా దావూద్ ఇబ్రహీం ఎలా ఎదిగాడు..! ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ ప్రస్థానం ఇదే..
6
Dawood Ibrahim real life
Dawaood Ibrahim: కానిస్టేబుల్ కుమారుడు నుంచి అండర్ వరల్డ్ డాన్ గా దావూద్ ఇబ్రహీం ఎలా ఎదిగాడు..! ఇండియా మోస్ట్ వాంటెడ్ ప్రస్థానం ఇదే..
Leena Chandavarkar: సీఎం కుమారుడితో గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?
5
CM Son Pregnancy
Leena Chandavarkar: సీఎం కుమారుడితో గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?
Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!
5
Employee Enrollment Scheme 2025
Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!
Moon Transit 2025: శని రాశిలోకి చంద్రుడు.. నవంబర్‌ 1 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. ఆఖండ ధనయోగం!
5
Moon Transit
Moon Transit 2025: శని రాశిలోకి చంద్రుడు.. నవంబర్‌ 1 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. ఆఖండ ధనయోగం!
Snake Video: ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నాడు.. బుసలు కొడుతున్న పాములతో డెంజర్ స్టంట్స్.. షాకింగ్ వీడియో..

Man Stunts with Bulk of cobra Snakes Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు కూడా కోబ్రాల వీడియోలను చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే మరల అక్కడకు అస్సలు పోరు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. పాములు కన్పిస్తే వాటితో స్టంట్ లు చేస్తారు. అవసరంలేకున్న వాటితో స్టంట్లు చేసి అందరి ముందు హీరోయిజం చూపిస్తారు. మొత్తంగా కొంత మంది పాములతో డెంజర్ పనులు చేస్తారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాముల కుప్పతో ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న స్టంట్ లకు చెందిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

సోషల్ మీడియాలో స్నేక్ క్యాచర్ తన ముందు కుప్పలుగా పాముల్ని పెట్టుకున్నాడు.మరీ అతను వాటితో స్టంట్ లు చేస్తున్నారు . అవి కోపంతో బుసలు కొడుతున్న ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. మొత్తంగా అతను పాములతో రిస్కీ స్టంట్ లకు దిగాడు. అంతటితో ఆగకుండా తన పైత్యంను వీడియో కూడా తీశాడు.

ఈ క్రమంలో అవి అతనిమీద పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు కూడా ట్రైచేశాయి. కానీ అతను తప్పించుకున్నాడు. మొత్తంగా ఈపాముల డెంజరస్ స్టంట్ ల వీడియో వైరల్గా మారింది.

Read more: Video Viral: ఓరెయ్.. పెద్దపులి మీద స్వారీ ఏంట్రా..?.. నెట్టింట రచ్చగా మారిన వీడియో..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కోబ్రా ఏంట్రా ఇంత వైలెంట్ గా ఉందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  పాములు భలే కుప్పలుగా ఒక చోట కూర్చున్నాయ్ అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake Bitecobra snakeking cobra snake

Trending News