Snake Bite: ఆరుసార్లు మరణాన్ని జయించిన మృత్యుంజయుడు.. కానీ చివరికి పాముతో

Snake Bite Viral News In Telugu: పాములు అంటేనే హడల్‌. అలాంటిది ఓ వ్యక్తి ఆరు సార్లు మరణాన్ని జయించిన అతడు చివరికి పాముకాటుకు గురయ్యాడు. అన్నాళ్లు బతుకుజీవుడా అంటూ బయటపడినా.. పాము కాటు రూపంలో మరణాన్ని స్వాగతించాడు. సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వార్త తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 12, 2025, 10:17 PM IST

Snake Bite Death: మానవుడిని భయపెట్టే జీవి పాము. భయపెట్టడమే కాదు ప్రాణాలు తీసేది జీవి కూడా పాము. విషం నిండిన పాములు కాటు వేస్తే మానవుడు చనిపోతాడు. అయితే పాము కాటుకు నివారణ మందులు ఉన్నా కూడా సరైన సమయంలో వైద్యం అందక మరణిస్తున్నారు. అయితే ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆరుసార్లు మరణాన్ని జయించాడు. కానీ పాము కాటు గురయి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఆశ్చర్యకర సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఏ జీవి అయినా కూడా చనిపోయిన తర్వాత తిరిగి బతకడం అసాధ్యం. అయితే ఒక వ్యక్తి ఒక్కసారి కాదు ఆరు సార్లు చనిపోయి బతికాడు. మరణాన్ని కూడా జయించి యముడిని ఓడించాడు. అతడు ఎవరో కాదు టాంజానియాకు చెందిన ఇస్మాయిల్ అజీజీ. అతడు ఆరుసార్లు మరణించాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ అంత్యక్రియల సమయంలో ప్రతిసారీ బయటపడ్డాడు.

అతడు చేసే పని ప్రదేశంలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో అజీజీ ప్రాణాలు కోల్పోయాడని అందరూ ప్రకటించారు. మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించారు. అంత్యక్రియలకు మొత్తం ఏర్పాట్లు చేయగా అతడు కళ్లు తెరిచాడు. అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇలా మొదటిసారి జరిగింది. మార్చురీకి వెళ్లిన సమయంలో అతడు తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు. 'నన్ను మార్చురీకి తీసుకెళ్లారు. ఆ సమయంలో నాకు చాలా చలి వేసింది. వెంటనే మేలుకుని చూశా. ఆ సమయంలో మార్చురీ మూసివేయలేదు. దీంతో బయటపడ్డా. అయితే మా కుటుంబసభ్యులు నన్ను చూసి దెయ్యంగా భావించి పారిపోయారు' అని ఇస్మాయిల్‌ అజీజి తన అనుభవాన్ని చెప్పాడు.

రెండోసారి
మలేరియా వ్యాధి కారణంగా ఇస్మాయిల్‌ చనిపోయినట్లు అందరూ భావించారు. అయితే తర్వాత కూడా అతడు మళ్లీ ఊపిరి పీల్చుకోవడం ప్రారంభించాడు. అతడి కుటుంబసభ్యులు శవపేటికలో పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సమయంలో లేవడంతో బతికి బయటపడ్డాడు. ఇలా మరో నాలుగుసార్లు జరిగింది. ఏదో ఒక విధంగా ప్రమాదానికి గురయి మరణం అంచు వరకు వెళ్లి బయటపడ్డాడు.

చివరికి..
మృత్యుంజయుడిగా గుర్తింపు పొందిన ఇస్మాయిల్‌ అజీజ్‌ అనుకోని రూపంలో మరణం పొందాడు. ఒక రోజు బయటకు వెళ్తున్న సమయంలో ఇస్మాయిల్‌ను పాము కాటేసింది. పాము కాటేసిన సమయంలో అతడు లోతైన గుంతలో పడ్డాడు. పాము కాటుకు గురయినా వైద్య పొందలేక గుంతలోనే ఇస్మాయిల్‌ మరణించాడు. అయితే మళ్లీ బతుకుతాడేమోనని అతడి కుటుంబసభ్యులు అతడి మృతదేహాన్ని మూడు రోజులు మార్చురీలో ఉంచారు. ఎప్పుడైనా లేస్తాడేమోనని భావించినా ఇస్మాయిల్‌ మూడు రోజులకు కూడా లేవకపోవడంతో అతడు మరణించాడని ధ్రువీకరించి అతడికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఇలా మృత్యుంజయుడిగా నిలిచిన ఇస్మాయిల్‌ అజీజ్‌ పాముకాటు రూపంలో ప్రాణాలు కోల్పోతాడని అతడు ఊహించలేదు. ఈ వార్త సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Viral newsSnake BiteMan Survived With Snake BiteSnake Viral NewsSnake News

