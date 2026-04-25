Cobra Video: నిద్రపోతున్న వ్యక్తి టీషర్టులోకి దూరిన నాగుపాము.. వైరల్ వీడియో..

Cobra Inside T-Shirt Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఓ వ్యక్తి పడుకున్న సమయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము దూరిన ఘటన ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 25, 2026, 02:52 PM IST

 Cobra Inside T-Shirt Video Watch Now: ఊహించని ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు గుండె ధైర్యం ప్రదర్శిస్తేనే మృత్యు నోటి నుంచి బయటపడవచ్చు అని ఈ ఘటన నిరూపించింది. నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి టీ షర్టులోని ఏకంగా ఒక విషపూరితమైన నాగుపాము దూరిన ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఆ వ్యక్తి ఎంతో చాకచక్యంగా ఉండి ఇతరులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో స్నేక్ క్యాచర్ బృందం అక్కడికి చేరుకొని.. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి..

వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక వ్యక్తి ఖాళీ ప్రదేశంలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఎక్కడి నుంచో వచ్చిందో ఏమో కానీ ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము మెల్లగా అతని టీ షర్టులోకి దూరిపోయింది. అతను నిద్ర లేచిన తర్వాత తన టీ షర్టు లోపల ఏదో కదులుతున్నట్లు గమనించాడు. అది తీరా చూస్తే సామాన్యమైన పాము కాదని తేలింది.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామని.. ఆ సమయంలో అతను ఏమాత్రం భయాందోళన చెందకుండా నెమ్మదిగా అలానే పడుకుండిపోయి ఇతరులకు సమాచారం అందించారు.

పరిస్థితి తీవ్రత అర్థం చేసుకున్న ఆ వ్యక్తి వదలకుండా అలాగే ఉండిపోయి శ్వాస తీసుకోవడం కూడా కష్టమైనప్పటికీ.. ప్రాణ భయంతో నిశ్చలంగా ఉంటూ చుట్టుపక్కల వారికి సైగలతో సమాచారం అందించాడు. వెంటనే స్థానికులు అప్రమత్తమై స్నేక్ క్యాచర్ కు ఫోన్ చేసి.. ఘటన స్థలాన్ని వివరించారు. దీంతో అతను అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఆ వ్యక్తి చేరుకునేంతవరకు టీ షర్టులో పాము దూరిన వ్యక్తి అలాగే కదలకుండా నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ ఉండిపోయాడు.

 
 
 
 
 

స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ.. పాముకు కోపం రాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఆ వ్యక్తి ధరించిన టీ షర్టును కత్తెరతో కట్ చేశాడు. నెమ్మదిగా టీ షర్టును విడదీయగా.. లోపల కుదురుగా కూర్చున్న నాగుపాము బయటకు వచ్చింది. స్నేక్ క్యాచర్ దానిని సురక్షితంగా పట్టుకొని ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో బంధించాడు. బంధించి అక్కడి నుంచి తరలించి ఖాళీ ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్థానికులు ఈ ఘటనను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే ఇది కాస్త వైరల్‌గా మారుతూ వచ్చింది..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

