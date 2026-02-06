English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Video Viral: ఓరెయ్ అదేమన్న నీ గర్ల్ ఫ్రెండా..?.. మొసలిని నీళ్లలో గట్టిగా హత్తుకుని డ్యాన్స్..?.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓరెయ్ అదేమన్న నీ గర్ల్ ఫ్రెండా..?.. మొసలిని నీళ్లలో గట్టిగా హత్తుకుని డ్యాన్స్..?.. వీడియో వైరల్..

Man swims with crocodile video: నీటిలో మొసలిని గట్టిగా హత్తుకుని డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అసలు ఇలాంటి ఆలోచన ఎలా వచ్చిందని నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 6, 2026, 07:32 PM IST
  • చెరువులో ఈత కొడుతున్న వ్యక్తి..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఓరెయ్ అదేమన్న నీ గర్ల్ ఫ్రెండా..?.. మొసలిని నీళ్లలో గట్టిగా హత్తుకుని డ్యాన్స్..?.. వీడియో వైరల్..

Man Swimming With crocodile funny video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. అసలు ఇవి నిజమో లేదా ఏఐ వీడియోలో  కూడా అర్థం కావట్లేదు. కొంత మంది ఫెమస్ అయ్యేందుకు ఎంతకైన తెగిస్తున్నారు. ఎలా అయిన ఫెమస్ అవ్వాలని తమపైత్యంను చూపిస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఎక్కడైన వీడియోలు , రీల్స్ రికార్డు చేస్తున్నారు. ఎంతటి రిస్క్ లను అయిన చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఒకవ్యక్తి , మొసలితో చెరువులో డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. కొంత మంది తప్పతాగి ఎటు వెళ్తారో వారికే తెలియదు.

కొంత మంది తమ ఇల్లు అని ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్తారు. ఇంకొంత మంది కారుతో చెరువుల్లోకి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతారు. ఇలాంటి ఘటనలు గతంలో అనేకం జరిగాయి. తాజాగా.. ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి తప్పతాగినట్లు ఉన్నాడు. అతను చెరువులోకి దిగాడు.

అక్కడ ఒక మొసలిని పట్టుకుని డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. మరీ అది నిజమైన మొసలినో లేదా బొమ్మ మొసలినో తెలిదు.. కానీ దానిని హత్తుకొని అతను డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని తొలుత చూసిన జనాలు నిజమే అనుకుని షాక్ అవుతున్నారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం నీటిలో మొసలికి పది ఏనుగుల బలం ఉంటుందంటారు.

పైగా అతను తాగి ఉన్నాడు. అది సెకన్ల వ్యవధిలో నీళ్లలోకి లాగేసి అతన్ని పీక్కు తింటుంది. ఇది బొమ్మ మొసలి అందుకే కదలట్లేదు అంటున్నారు. ఏదీ ఏమైన ఈ ఫన్నీ వీడియో  మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

