Video Viral: ఓరెయ్ అదేమన్న నీ గర్ల్ ఫ్రెండా..?.. మొసలిని నీళ్లలో గట్టిగా హత్తుకుని డ్యాన్స్..?.. వీడియో వైరల్..

Man Swimming With crocodile funny video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. అసలు ఇవి నిజమో లేదా ఏఐ వీడియోలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. కొంత మంది ఫెమస్ అయ్యేందుకు ఎంతకైన తెగిస్తున్నారు. ఎలా అయిన ఫెమస్ అవ్వాలని తమపైత్యంను చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడైన వీడియోలు , రీల్స్ రికార్డు చేస్తున్నారు. ఎంతటి రిస్క్ లను అయిన చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఒకవ్యక్తి , మొసలితో చెరువులో డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. కొంత మంది తప్పతాగి ఎటు వెళ్తారో వారికే తెలియదు.
కొంత మంది తమ ఇల్లు అని ఇతరుల ఇళ్లకు వెళ్తారు. ఇంకొంత మంది కారుతో చెరువుల్లోకి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతారు. ఇలాంటి ఘటనలు గతంలో అనేకం జరిగాయి. తాజాగా.. ఈ కోవకు చెందిన ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో ఒక వ్యక్తి తప్పతాగినట్లు ఉన్నాడు. అతను చెరువులోకి దిగాడు.
అక్కడ ఒక మొసలిని పట్టుకుని డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. మరీ అది నిజమైన మొసలినో లేదా బొమ్మ మొసలినో తెలిదు.. కానీ దానిని హత్తుకొని అతను డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని తొలుత చూసిన జనాలు నిజమే అనుకుని షాక్ అవుతున్నారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం నీటిలో మొసలికి పది ఏనుగుల బలం ఉంటుందంటారు.
Read more: Maharashtra Woman Dragged Video: నడి రోడ్డు మీద అరాచకం.. యువతిని ఈడ్చుకుంటూ లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. షాకింగ్ వీడియో..
పైగా అతను తాగి ఉన్నాడు. అది సెకన్ల వ్యవధిలో నీళ్లలోకి లాగేసి అతన్ని పీక్కు తింటుంది. ఇది బొమ్మ మొసలి అందుకే కదలట్లేదు అంటున్నారు. ఏదీ ఏమైన ఈ ఫన్నీ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.