Snake Video: ఏంట్రా.. అదెమన్నా నీ పోరీ అనుకున్నావా..?.. నాగుపాముకు కసితీరా ముద్దులు.. ఇంతలో..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Man tries to kiss venomous cobra Snake Trending Video: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో పాములకు విపరీతమైన క్రేజ్ పెరిగింది. చాలా మంది పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొంత మంది పాములతో డెంజరస్ స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు.
మొత్తంగా కోబ్రాలతో కొందరుతమ ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. వీరు చేస్తున్న పనులతో ఫెమస్ అయిపొవచ్చని భావిస్తున్నారు. పాములను చూస్తే చాలా మంది వెన్నులో వణుకుతో అక్కడి నుంచి దూరంగా పారిపోతారు. మరల ఆ ప్రదేశంకు అస్సలు పొరు. కానీ దీనికి భిన్నంగా కొందరు పాములతోనే స్టంట్ లు చేస్తారు. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన ఒకటి నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఒక యువకుడు డెంజరస్ నాగు పామును పట్టుకున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ పామును తన చేతుల్లో పుట్టుకునిస్టంట్ లు చేస్తు రీల్స్ చేస్తున్నారు. పామును ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. దాని పడగ మీద వెనకాల అదేదో.. గర్ల్ ఫ్రెండ్ కు పెట్టినట్లు ముద్దులు పెట్టాడు. కానీ ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది .
ఆ పాముకు ఇతగాడి చేష్టలు చేసి చిర్రెత్తుకొచ్చినట్లు ఉంది. అది రివర్స్ లో అతడ్ని కాటు వేయడానికి ట్రై చేసింది. అయితే.. అతని లక్ బాగుండి..వెంట్రుక వాసిలో పాటు కాటు నుంచి బైటపడ్డాడు. తన పైత్యంను వీడియో తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. అదేమన్నా.. నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్, పోరీ అనుకుంటున్నావా ఏంటీ..?.. అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. ప్రాణాలు పోవాలని మరీ అంతగా ఆశలు ఉన్నాయా.?.. అంటూ సెటైర్ లు వేస్తున్నారు.