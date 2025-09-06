English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఏంట్రా శివయ్య అనుకుంటున్నావా..?.. మెడలో నాగు పాము వేసుకుని వ్యక్తి రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

 Snake video: మెడలో పామును వేసుకుని ఆ వ్యక్తి అందరు తనవైపు చూసేలా అతను రచ్చ చేస్తున్నాడు. అంతేకాకుండా పాము కూడా అతని శరీరం మీద పాకుతూ చుట్టుపక్కల వారిని టెన్షన్ కు గురిచేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 6, 2025, 03:46 PM IST
  • మెడలో పాముతో వ్యక్తి రచ్చ..
  • తిట్టిపోస్తున్న నెటిజన్లు..

Video Viral: ఏంట్రా శివయ్య అనుకుంటున్నావా..?.. మెడలో నాగు పాము వేసుకుని వ్యక్తి రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Man wrapped cobra snake a round his neck video: చాలా మంది పాములంటే చచ్చేంత భయపడిపోతుంటారు. అసలు పాములు అని పేరు తల్చుకొవడానికి కూడా చాలా మంది ఆసక్తి చూపించరు. మరికొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వాటితో ఆడుకుంటారు. పొరపాటున కాటు వేస్తే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. పాముల కాటుతో చాలా  మంది తరచుగా జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు. దట్టమైన చెట్లు, అడవులు, చెరువులు ఉన్న చోట పాములు ఎక్కువగా సంచరిస్తాయి.

ఈ క్రమంలో పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి కొంత మంది సమాచారం ఇస్తారు. మొత్తంగా పాముల వీడియోలు ఇటీవల కాలంలో తెగ ట్రెండింగ్ గా మారాయి. నెటిజన్లు పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఒకవ్యక్తి తన మెడలో పామును వేసుకుని రచ్చ చేస్తున్నాడు. ఈ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

 

ఒక వ్యక్తి శివయ్య మెడలో పాము ఎలా అయితే ఉంటుంతో అచ్చం అలాగే పామును తన మెడలో వేసుకున్నాడు. అంతే కాకుండా అందరి ముందు పాముతో పాటుగా జనాల  మధ్యలో వచ్చాడు.

మరీ పాము అతడి చుట్టుకుందో లేదా.. అతనే పామును మెడ దగ్గర పెట్టి దాన్ని కదలకుండా ఏదైన తాడులేదా రబ్బర్ తోచుట్టేశాడో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా పాము మాత్రం అతని మెడ దగ్గర తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. అది బుసలు కొడుతూ రచ్చ చేస్తుంది.

Read more: Cobra VS Frog Video: నువ్వు బుసలు కొడితే నాకేంటీ..?.. పాముకే సుస్సు పోయించిన కప్ప.. వీడియో వైరల్..

అతను మాత్రం ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా... నాకేంటీ అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వీడేంట్రా ఇలా వైలెంట్ గా ఉన్నాడంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

